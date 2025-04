video suggerito

Amstel Gold Race 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti Scatta oggi l’Amstel Gold Race 2025 che vedrà alla partenza oltre Pogacar anche van Aert, Evenepoel e Pidcock. 256 chilometri per un totale di 34 muri da scalare. Arrivo a Valkenburg, diretta TV e streaming solo a pagamento: nessuna copertura in chiara da parte della Rai. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trittico delle Fiandre e il pavé oramai sono già il passato per questa stagione ciclistica che è pronta ad ospitare la Amstel Gold Race 2025, la cosiddetta "Corsa della Birra", l'unica grande Classica che si svolge nei Paesi Bassi e che si tiene oggi, domenica 20 aprile, nel classico doppio appuntamento sia per gli uomini che per le donne. Un totale di 255,9 km per la prova maschile, con ben 34 muri da scollinare.

Una gara di un giorno dal fascino particolare, arricchito dalla già annunciata presenza del fenomeno del momento, Tadej Pogacar che nell'elenco di gare da affrontare in stagione – a meno di clamorosi ripensamenti last minute – ha la Amstel, per poi cimentarsi nella Freccia e infine con la Liegi. Ci saranno anche Evenepoel e van Aert. Non ci sarà invece Mathieu van der Poel reduce da una eroica Parigi-Roubaix dove ha messo il proprio terzo sigillo consecutivo. Campione in carica ed uscente, Tom Pidcock che è apparso però lontanissimo da una forma sufficiente per poter rientrare tra i protagonisti.

Il percorso e l'altimetria dell'Amstel Gold Race 2025

Il percorso classico non ha subito alcun cambiamento rispetto a quello delle ultime edizioni con partenza da Maastricht e arrivo previsto a Valkenburg, attraverso 255,9 km totali e 34 muri caratterizzati da rampe brevi ma le più a doppia cifra di percentuale, pronti a fare selezione incidendo sia sul fronte fisico sia sulla gestione mentale di sforzo e tattiche. L'Amstel di deciderà sul circuito finale di 20 km, dopo che i corridori avranno fatto il loro passaggio all'arrivo precedentemente per due volte. Fondamentali i muri del Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg forse il più impegnativo e selettivo con i suoi 1,2 km e una pendenza che arriva al 11,8%. Anche perché la cima è posta a meno di 2 km dal traguardo e non lascerà speranze ad eventuali ritardatari.

Chi sono i favoriti dell'Amstel Gold Race: da Pogacar a van Aert ed Evenepoel

Come già sottolineato, mancherà Mathieu van der Poel perché l'Amstel non rientra nelle priorità del campione olandese e i fari saranno tutti per Tadej Pogacar votato al successo. L’avversario più accreditato dovrebbe essere sulla carta Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), vincitore nel 2024 e che già ha battagliato con Tadej alla Strade Bianche di quest’anno, una corsa per certi versi simile come caratteristiche tecniche. Ma per lui l'ultima Roubaix in cui è arrivato mesto ultimo la dice lunga sulla attuale condizione psicofisica. Occhi puntati anche su Remco Evenepoel al suo primo grande impegno dopo la disastrosa caduta e su van Aert, in costante crescita ma senza vittorie fino a questa parte di stagione. Outsider? Nessun italiano, ma attenzione ai nomi di Hirshi e Alaphilippe, o di Neilson Powless e Ben Healy.

Dove vedere l'Amstel Gold Race in diretta TV e in streaming

La gara maschile partirà alle 10:40 per concludersi tra le 16:45 e le 17:00. Come già successo per il Giro delle Fiandre, l’Amstel Gold Race 2025 non sarà trasmessa in chiaro dalla Rai né in TV ne su RaiPlay in streaming. La gara maschile sarà trasmessa dunque, in diretta TV su Eurosport 1 a partire dalle 14:35 (visibile su Sky, Dazn, Tim Vision e sul channel extra di Amazon Prime) e in streaming su Discovery+. Solamente dietro abbonamento e a pagamento.