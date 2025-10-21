Alex Carera: “Dietro ai successi di Pogacar non si nasconde nessun miracolo. Fondamentale Urska”

Lo storico agente di Tadej Pogacar, Alex Carera racconta l”uomo dietro al fenomenale campione che sta riscrivendo la storia del ciclismo: “Con lui tutto è possibile perché è rimasto un ragazzo eccezione. E Urska lo protegge, lo equilibra e lo rende felice. E quando un campione è felice…”

Dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna. Un vecchio adagio è il "mantra" di Alex Carera, uno dei principali agenti di Tadej Pogacar, che rivela quale sia il fulcro dei tantissimi e strepitosi successi dello sloveno, reduce da un 2025 a dir poco folgorante. "Ma è solamente l'inizio, sogno un 2026 ancora più strepitoso e può farlo. Dietro alle sue vittorie non si cela alcun miracolo. Il segreto per una grande stagione è fare un grande inverno. Tutto dipende dal recupero psicofisico, allenamento e divertimento. Fondamentale in tutto ciò anche Urska".

Alex Carera: "Pogacar nel 2026 troverà nuovi stimoli e potrà fare ancora meglio"

Davanti ad un 2025 stratosferico, difficile pensare ad un nuovo anno ciclistico ancor più vincente. Eppure di fronte ai progressi e alle vittorie di Tadej Pogacar, Alex Carera è il primo in assoluto a crederci: siamo di fronte solamente all'inizio di ciò che è già un fenomeno della bici, in grado di avere ulteriori margini di miglioramento. Pronti a mostrarsi nei suoi prossimi obiettivi stagionali. Dopotutto Pogacar ha vinto tanto, tantissimo. Ma non tutto. Ed è questa la benzina del suo motore: "Ogni stagione richiede nuovi stimoli, ma sempre con equilibrio" ha spiegato Carera a Marca. "L'UAE Team Emirates lo sa: ci sarà un primo incontro ad Abu Dhabi e poi, nel ritiro di Benidorm, si definirà il programma. Il segreto è ascoltare tutti e mantenere un equilibrio tra la fame di campione e le esigenze di una struttura così grande".

Carera suo progressi di Pogacar: "Con lui tutto è possibile perché dietro al campione c'è un ragazzo eccezionale"

Dopotutto Carera rappresenta Pogacar dal lontano 2016 tramite la sua agenzia A&J All Sports e conosce i suoi progressi meglio di chiunque altro: "Con lui tutto è davvero possibile. Anche poter vincere cinque Tour, tre Campionati del Mondo, La Vuelta, battere il record di Cavendish per il maggior numero di vittorie in Francia e il record di Monumenti. Anche imporsi in Roubaix e Sanremo, anche se è più difficile. Lavorare con lui è un onore. Non solo perché è il migliore, ma perché dietro il campione c'è una persona eccezionale".

La forza di Urska: "Stare con lei protegge, equilibra e rende felice Pogacar. E un campione felice migliora sempre più"

Talmente eccezionale che Carera conferma come Pogacar sia cresciuto esponenzialmente come campione, ma sia rimasto lo stesso ragazzo di sempre: "Certo, ora ha più responsabilità. Quando ti chiedono 100 foto, puoi dire di sì 100 volte, ma quando sono 5.000, è più difficile… Eppure, nella sua vita quotidiana, nel suo modo di trattare le persone, è sempre lo stesso Tadej." Anche grazie all'equilibrio che è riuscito a trovare giù dalla bici, con l'apporto della sua famiglia e la presenza della sua compagna, Urska Zigart: "Non ci sono miracoli particolari. Per fare una grande stagione, bisogna avere un grande inverno: allenarsi, riposare, recuperare fisicamente e mentalmente" continua Carera.

"E questo recupero dipende anche da Urska: stare con qualcuno che lo faccia stare bene è essenziale e trascorrere del tempo con Urska, a Monaco, guardando un film o semplicemente stando a casa lo protegge e lo equilibra. E lo rende felice. E se un campione è felice, migliora sempre le proprie prestazioni".