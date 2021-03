Adesso è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare con la Svezia dopo quasi 5 anni. L’attaccante del Milan è stato infatti convocato in nazionale dal CT Jan Andersson per le gare contro Georgia, Kosovo ed Estonia di fine marzo (le prime due valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar).

Ibra, a 39 anni, torna dunque in nazionale a quasi cinque anni di distanza dalla partita con il Belgio, ultima gara del girone di Euro 2016 (dove fu anche sconfitto dall'Italia di Antonio Conte), dopo la quale decise di abbandonare la selezione maggiore del suo Paese. Adesso però, dopo aver ripianato i dissidi con il CT Andersson (che Zlatan ha criticato più volte pesantemente: da ultima la stoccata per non aver fatto giocare Kulusevski) e dopo aver aperto alla possibilità di un ritorno il 39enne di Malmoe tornerà a rappresentare in campo la sua Svezia.

Avendo recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nell'ultimo mese facendogli perdere le ultime gare con il Milan, il commissario tecnico ha deciso di richiamare quello che, nonostante l'età, resta l'attaccante più forte tra quelli da lui convocabili. In questo suo ritorno in nazionale troverà tanti calciatori che come lui militano o hanno militato in Serie A a partire da quel Dejan Kulusevski della Juventus al centro dell'ultimo screzio a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e il ct Andersson.

"Che fottuto scherzo. Un'altra prova. Persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che soffocano il calcio svedese" così infatti Zlatan Ibrahimovic aveva scritto sui social, a corredo di un articolo relativo alle discutibili scelte del Ct della Svezia che nel match di Nations League contro la Francia, perso 1-0 in virtù di un gol di Kylian Mbappé, dello scorso settembre aveva escluso a sorpresa Dejan Kulusevski che stava vivendo un momento di forma eccezionale. Ma adesso evidentemente i dissidi tra il calciatore e Janne Andersson sono stati del tutto ripianati.