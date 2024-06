video suggerito

Zirkzee tra Milan e Juventus: le commissioni frenano i rossoneri e Giuntoli fa la prima mossa Joshua Zirkzee ha già concordato tutto con il Milan ma le commissioni da corrispondere al suo agente frenano la chiusura dell'affare. La Juventus ha così chiesto informazioni e Giuntoli potrebbe provare l'affondo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan è stato fortemente rallentato nella trattativa per portare Joshua Zirkzee in rossonero. Tutta colpa di Kia Joorabchian, storico agente dell’attaccante, che avrebbe chiesto cifre enormi sulle commissioni. Da 20 milioni fino a 15 per poi scendere a 10. Tutte somme che il Milan non è ancora riuscito a raggiungere secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, giornalista e noto esperto di mercato. Un problema non di poco conto che potrebbe favorire l'inserimento nell'affare da parte della Juventus.

I bianconeri vorrebbero consegnare nelle mani di Thiago Motta l'attaccante che ha fatto con lui le fortune del Bologna. Un'operazione però tutta da costruire a differenza del Milan che invece è già d'accordo col giocatore per un ingaggio da 4,5/5 milioni di euro. I rossoneri inoltre sono anche pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro che annulla la trattativa col Bologna. In questo intreccio Cristiano Giuntoli non avrebbe fatto una manovra di disturbo ma solo una prima mossa esplorativa per capire se l'affare col Milan si sia chiuso o meno.

Il Milan ha già trovato l'accordo su tutto con il giocatore.

Perché Giuntoli può sfruttare una corsia preferenziale nella trattativa Zirkzee

Kia Joorabchian è anche l'agente di Douglas Luiz che è a un passo dalla Juventus. L'agente e Giuntoli per questo hanno avuto un contatto diretto anche per parlare di Zirkzee. I due sarebbero legati da un ottimo rapporto e questo chiaramente facilita un'ipotetica trattativa. Non è un mistero che Zirkzee sia un pallino di Thiago Motta. Alla Juventus l'olandese potrebbe anche non fare la punta centrale nel 4-2-3-1 ma giocare in un'altra posizione che a lui comunque non dispiacerebbe.

Zirkzee sarebbe un gran regalo per Thiago Motta alla Juve.

Quale sarà il futuro di Zirkzee e come imposterà l'affare eventualmente la Juve

In Premier nel frattempo accostano Zirkzee al Manchester United e all'Arsenal ma il giocatore avrebbe fatto capire di vuole restare in Italia. La novità è dunque quella di una richiesta di informazioni da parte di Giuntoli nei confronti di Kia Joorabchian. Da capire la Juventus eventualmente come vorrà impostare l'affare se alle stesse condizioni del Milan o in maniera diversa. Ma i rossoneri chiaramente sono in vantaggio avendo già l'accordo col giocatore e disposti a pagare la clausola.