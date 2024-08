video suggerito

Zirkzee tocca il pallone sulla linea e fa annullare il gol al compagno: prova a togliersi ma non ci riesce Zirkzee decisivo in negativo per il Manchester United contro il Britghton: tocca il pallone sulla linea di porta sul tiro di Garnacho e fa annullare il gol del compagno: ha provato a togliersi ma non ci è riuscito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Joshua Zirkzee decisivo in negativo per il Manchester United nella sfida contro il Britghton. L'attaccante olandese tocca il pallone sulla linea di porta sul tiro di Garnacho e fa annullare il gol del compagno: l'ex calciatore del Bologna ha provato a togliersi ma non ci è riuscito.

Il numero 11 dei Red Devils ha cercato in tutti i modi di frenare e di far passare la palla ma l'ha toccata con il ginocchio e la rete che poteva portare in vantaggio gli uomini di Erik ten Haag è stata annullata. Dopo il gol vittoria dell'esordio, Zirkzee questa volta è protagonista in negativa per lo United ma l'olandese è stato molto sfortunato.

Zirkzee tocca il pallone sulla linea e fa annullare il gol di Garnacho

Il Manchester United credeva di aver trovato il gol del vantaggio contro il Brighton grazie al gol di Garnacho, ma tutto è stato vano perché la rete è stata annullata per il fuorigioco di Zirkzee dopo che il VAR ha rilevato che la palla era stata toccata dall'ex Bologna, che era davanti alla palla al momento del gioco

Leggi anche Cristiano Ronaldo perde il primo trofeo stagionale e fa un gesto orribile ai compagni: poi fugge via