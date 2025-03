video suggerito

Con una finta fa sparire dalla porta il portiere e il difensore: gol magico in Ligue 1 Il match tra Tolosa e Monaco è terminato col colpo di scena sui titoli di coda: Frank Magri ha mandato al bar con una finta portiere e difensore e insaccato a porta vuota il gol dell'1-1 finale per i padroni di casa.

A cura di Paolo Fiorenza

Una finta e oplà, portiere e difensore spariscono magicamente dallo specchio della porta, anzi di più, svaniscono completamente dall'inquadratura della TV, quasi come se fosse un effetto speciale sovrapposto all'azione sviluppatasi in tempo reale. E invece no, è tutto successo davvero, così come lo mostrano le immagini dell'azione avvenuta a tempo scaduto nel finale del match di Ligue 1 tra Tolosa e Monaco. Frank Magri ha ridefinito il concetto di finta che manda al bar gli avversari, spedendone due direttamente nella lounge dello stadio del Tolosa a prendersi un drink, mentre lui insaccava il pallone nella porta rimasta sguarnita.

La finta di Magri in Tolosa-Monaco spedisce fuori dal campo portiere e difensore: gol a porta vuota

È finita così, con la beffa per il Monaco, che pensava ormai di aver vinto la sfida in trasferta della 25sima giornata del campionato francese. La squadra del Principato, che in caso di tre punti avrebbe acciuffato il Nizza al terzo posto, era passata in vantaggio al 17′ del primo tempo con l'ex Liverpool Minamino e pensava ormai di tornare a casa col bottino pieno, quando portiere e difensore del Monaco hanno combinato la frittata, completata poi dalla finta col ghiaccio nelle vene di Magri.

Radoslaw Majecki e Thilo Kehrer si sono scontrati in maniera imbarazzante su un lancio lungo di Donnum, consentendo a Magri di disporre del pallone sia pure in posizione decentrata rispetto alla porta. L'attaccante del Tolosa ha visto con la coda dell'occhio che i due appena superati stavano rinvenendo velocissimi per chiudere lo specchio della porta e allora – invece di battere di prima intenzione col sinistro – ha fintato di farlo, rientrando invece sul destro e concludendo poi facilmente nella rete rimasta sguarnita, eludendo al contempo il tentativo di opposizione di un altro giocatore del Tolosa.

Intanto Majecki e Kehrer erano finiti fuori dal campo, il portiere addirittura con una lunga e fulminea scivolata che è diventata oggetto di culto sui social. Il gol in extremis di Magri ha fatto esplodere le tribune e fissato il punteggio finale sull'1-1 .