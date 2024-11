video suggerito

Zielinski non si scusa per la discussa foto con Cristiano Ronaldo: "Cosa dovevo fare, nascondermi?" Piotr Zielinski non fa alcun passo indietro dopo le critiche per la foto con Cristiano Ronaldo dopo il 5-1 del Portogallo sulla Polonia. Il centrocampista dell'Inter spiega: "Cosa dovevo fare, nascondermi?".

A cura di Fabrizio Rinelli

Piotr Zielinski e Nicolò Zalewski in posa sorridenti a scattarsi una foto con Cristiano Ronaldo. Il tutto dopo la sfida di Nations League tra Polonia e Portogallo che la nazionale lusitana è stata in grado di vincere con il punteggio di 5-1 con doppietta dello stesso ex Juve. Un'immagine che ha qualcuno però non è piaciuta. Soprattutto l'ex capitano della Polonia, Jacek Bak, il quale ha accusato Zielinski e Zalewski di "non avere rispetto" per aver sorriso accanto a un uomo che "ci ha fo**uti" la stessa sera. La replica del centrocampista ex Inter, oggi al Napoli, di certo non si è fatta attendere.

"Io e Nicola ci siamo avvicinati a lui, gli abbiamo chiesto una foto e l'abbiamo scattata – ha spiegato in una Zielinski in una dichiarazione -. Né Cristiano né noi abbiamo avuto problemi, tutto qui". L'ex giocatore del Napoli, che con la maglia azzurra aveva già affrontato Cristiano Ronaldo quando vestiva la maglia della Juventus e del Real ha poi aggiunto: "Non mi interessa cosa succede sui social, per me, Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Mi è venuta voglia di scattare una foto e l'ho fatto. Tutto qui. Perché non avrei dovuto?".

Zielinski spiega di non essersi sentito in colpa per aver scattato una foto con il campione portoghese e continua con la sua replica a distanza a chi lo accusava di aver mancato di rispetto alla Polonia: "Abbiamo perso la partita, ma cosa dovrei fare? Nascondermi in un angolo? Sono andato da lui e gli ho chiesto una foto e basta – ha spiegato -. Questo è quello che mi andava di fare. Lui (Bak) ha il diritto di avere la sua opinione. Ma non penso che ci sia niente di sbagliato in questo".

Zielinski sorridente in foto con Cristiano Ronaldo prima di Polonia-Portogallo.

Bak chiede al CT di intervenire dopo aver visto tutto ciò

Sia Zalewski che Zielinski si erano alternati per permettere a ognuno di avere un ricordo personale con Ronaldo. Prima Zielinski ha scattato una foto a Zalewski e poi il contrario. Entrambi chiaramente col sorriso, ciò che ha tanti non è piaciuto dopo il pesante 5-1 subito dalla Polonia. "Non è roba mia. Una volta i tempi erano diversi – ha chiuso Bak -. Il CT deve reagire. Mancava solo che si facesse una foto con Ronaldo anche lui , o magari che scambiasse la giacca con Roberto Martinez".