Cristiano Ronaldo trova 2 calciatori di Serie A all’uscita dagli spogliatoi: “Fai una foto con noi?”

A cura di Alessio Pediglieri

Tra le partite di Nations League valide per la Lega A disputate venerdì sera uno spazio particolare se lo è ritagliato il match tra Portogallo e Polonia, valido per il Gruppo 1 dominato dai lusitani con 13 punti in 5 gare. Match senza storia conclusosi con un eclatante 5-1 in cui ha brillato per l'ennesima volta la stella di Cristiano Ronaldo autore di due gol che lo hanno consacrato nel firmamento dei bomber, con 910 centri in carriera e record di vittorie con la propria nazionale. Protagonista assoluto in campo e star fuori con un simpatico siparietto post-gara che ha visto coinvolti gli "italiani" Zalewski e Zielinski per una particolare ricordo: "Fai una foto?"

Zalewski e Zielinski non resistono davanti all'arrivo di Cristiano Ronaldo

La figura di Cristiano Ronaldo è un emblema assoluto per i tifosi, gli appassionati ma anche per gli stessi giocatori in attività. Un esempio da seguire e imitare per grandezza, longevità, qualità fisiche, tattiche e tecniche. La gara contro la Polonia ne è stata ennesima dimostrazione, lasciando il segno con altri due gol nel pesante successo di 5-1 al Do Dragao di Oporto. A tal punto che, malgrado la sonora sconfitta, di fronte al suo passaggio all'uscita dagli spogliatoi, nel lasciare lo stadio, Zalewski e Zielinski non hanno resistito a fermare Cr7 per poter scattare il classico selfie. Come dei semplici tifosi di fronte al loro indiscusso idolo, in una scena immortalata dai presenti dove si nota tutta la felicità dei due "italiani", il primo alla Roma e il secondo all'Inter, nell'abbracciare Cristiano.

Ronaldo protagonista in campo: record di vittorie e 910° gol

Cristiano Ronaldo ha messo a segno una doppietta alla Polonia con il Portogallo, nella vittoria per 5-1 della squadra di Martinez, prima su rigore e poi con una spettacolare rovesciata che gli ha permesso di raggiungere il prestigioso traguardo di 910 gol in carriera, avvicinandosi al suo obiettivo di 1.000 centri. Anche grazie alla sue due reti da venerdì sera Cr7 è diventato il giocatore con più vittorie, 132, con le selezioni nazionali. Era in testa insieme a Sergio Ramos a 131, ma l'ex difensore spagnolo, attualmente svincolato, difficilmente potrà rispondere.

Nelle ultime 5 partite disputate, da settembre a questa parte Cr7 è tornato ad essere letale, con 18 situazioni vincenti tra reti e assist nelle ultime 20 gare disputate tra Nazionale e tutte le competizioni con l’Al Nassr. Non contento dei due gol infatti, Cristiano Ronaldo nella partita con la Polonia ha fornito anche l’assist per il momentaneo quarto gol portoghese segnato da Pedro Neto.