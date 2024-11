video suggerito

L’orgoglio di Cristiano per la maglia del Portogallo è una lezione di vita: “Deluso da alcuni giocatori” In occasione dell’ennesimo premio, il Platinum Award organizzato dalla Federcalcio portoghese per essere stato un ambasciatore di eccellenza per il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha ribadito cosa significa vestire la maglia della nazionale a decine di ragazzi in estasi sul palco e in platea: “Godetevela, dura poco”. E poi lancia la sua ultima sfida: “Arriva a 1.000 goal”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Cristiano Ronaldo ha ricevuto l'ennesimo premio alla sua straordinaria carriera calcistica. Nell'ultimo weekend gli è stato consegnato il "Platinum Award", il premio più prestigioso all'interno del Gala "Quinas de Ouro": un trofeo organizzato dalla Federcalcio portoghese per essere stato un ambasciatore di eccellenza per il Portogallo. E ha ricordato ai tanti ragazzini presenti sul palco il suo percorso con la Nazionale, iniziato nel 2003, sottolineando l'"orgoglio" che prova ogni volta che indossa la maglia del Portogallo e la "delusione" nel vedere altri calciatori rifiutarla.

L'orgoglio di Cr7 per la Nazionale: "Godetevela, dura poco"

Nel ritirare il premio, l'attaccante ha parlato del privilegio di giocare per il proprio Paese e di quanto si senta frustrato quando i giocatori portoghesi non si impegnano per entrare nella nazionale maggiore o rifiutino l'idea di rispondere ad una convocazione. "Quando sono entrato nella nazionale avevo solo 18 anni e il mio primo sogno era vincere alla mia prima presenza internazionale. Ora ho raggiunto quota 25, 50 e perché non fino a 100?" ha chiesto sul palco gremito di ragazzini in estasi di fronte al campione. "E perché anche non 150, 200? È un enorme senso di orgoglio tutto ciò".

"Anche dopo aver vinto così tanti trofei, non c'è niente di meglio che giocare per la nazionale, amici" ha continuato Cr7, che poi si è tolto un sassolino fastidioso dagli scarpini: "Ecco perché sono deluso da alcuni giocatori che non vogliono rappresentare il Portogallo. Godetevi la nazionale, perché passerà in fretta."

L'ultimo obiettivo di Ronaldo: segnare 1.000 goal

Dopo aver segnato 908 reti nel corso della sua carriera tra club e nazionale, Ronaldo ha anche espresso il suo desiderio di raggiungere un totale di quattro cifre alla voce "gol" e per farlo ha ancora bisogno della Nazionale. "Adesso sono più maturo" ha spiegato ai più giovani, "affronto la mia vita come se vivessi il momento, non riesco più a pensare a lungo termine. Ho detto pubblicamente che volevo raggiungere i 1.000 come obiettivo e sembra che ora sia tutto facile, ma solo il mese scorso ho superato quota 900. Si tratta di vivere il momento e basta, godersela. Di vedere come risponderanno le mie gambe nei prossimi anni e se poi raggiungo i 1000 gol, va bene. Ma se non ci riesco, sono già il giocatore con più gol nella storia e mi basta".