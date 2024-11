video suggerito

Leao segna un gol fenomenale con il Portogallo in Nations League, poi Cristiano Ronaldo fa lo show Il Portogallo batte 5-1 la Polonia e si qualifica per i quarti di finale di Nations League. Cristiano Ronaldo realizza una doppietta, anche Leao sigla un gol fantastico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ci ha preso gusto Leao. Dopo essere rimasto a lungo a digiuno di gol sabato scorso ha realizzato una splendida doppietta in Cagliari-Milan, e ora è arrivato anche un gol meraviglioso con il Portogallo, che grazie al netto successo con la Polonia conquista la qualificazione ai quarti di Nations League, e pure il primato del girone definitivo.

Dopo la doppietta al Cagliari, Leao continua a segnare

Un solo gol in dieci giornate di Serie A, nessuno in Champions. Tante critiche, anzi tantissime. Poi ha disputato una partita fantastica a Madrid, nel 3-1 al Real, Leao grande protagonista, non solo per un assist vincente. A Cagliari segna due gol in una mezz'oretta. Prima doppietta dopo quasi un anno e mezzo in campionato.

Il gran gol di Leao in Portogallo-Polonia

Con il Portogallo pure ha fatto gol ed ha siglato un gol memorabile. Non si può certo dire di aver fatto qualcosa di unico, ma in una partita importante, in uno stadio colmo e al fianco di Cristiano Ronaldo, Leao ha segnato uno dei gol più belli della sua carriera.

L'attaccante del Milan ha recuperato il pallone nella metà del campo del Portogallo, poco fuori l'area di rigore, ha galoppato, avanzando palla al piede, un coast to coast classico, poi il pallone lo passa Mendes. Leao chiama il pallone, il passaggio è perfetto: colpo di testa e gol di Leao, capolavoro.

La sforbiciata di Cristiano Ronaldo

La partita si sblocca e la Polonia poi viene travolta dal Portogallo che implacabile continua a segnare. Cristiano Ronaldo raddoppia su calcio di rigore (134° gol con la nazionale), poi segnano Bruno Fernandes e Neto, su assist di Ronaldo, CR7 realizza il 5-0 e sigla la doppietta, con una sforbiciata favolosa. Nel finale il gol della bandiera della Polonia con Marczuk, finisce 5-1. Il Portogallo vince, si qualifica ed è anche matematicamente primo, grazie pure all'1-0 della Scozia sulla Croazia.