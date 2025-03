Italia-Germania, dove vedere la partita di Nations League oggi in TV e streaming: Spalletti senza Retegui, in avanti Raspadori-Kean

L'Italia di Spalletti torna in campo per la Nations League e sfida la Germania nella partita di andata dei quarti di finale. Calcio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay. Per il ct azzurro il problema resta in attacco: l'infortunio di Retegui spinge alla scelta Raspadori-Kean. La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione alle Final Four, è in programma domenica 23 marzo.

6 minuti fa 16:30 Italia-Germania, una sfida ricca di gialli "pesanti" Nell'andata dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania bisognerà prestare attenzione anche alla situazione disciplinare delle due squadre. Sono infatti ben 12 i calciatori diffidati – e che con un giallo sarebbero costretti a saltare la gara di ritorno in programma il 23 marzo a Dortmund. 6 in diffida per gli Azzurri: Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Moise Kean, Federico Gatti e Davide Frattesi tutti in campo, con Cambiaso in tribuna. Per l'Italia sarebbero diffidati anche Retegui, che salterà il doppio confronto per infortunio, e Pisilli, che non è stato convocato A cura di Alessio Pediglieri 36 minuti fa 16:00 La formazione della Germania contro l'Italia Il ct della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann deve fare i conti con alcuni infortuni che lo privano di giocatori importanti, come Kai Havertz e Florian Wirtz. La Germania però, può contare su altrettante valide alternative come Deniz Undav (che potrebbe partire dalla panchina) e sul talento del giovanissimo Jamal Musiala. Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Leweling, Musiala, Sané; Kleindienst A cura di Alessio Pediglieri 46 minuti fa 15:50 La probabile formazione dell'Italia: le scelte di Spalletti Luciano Spalletti dovrebbe ripartire da un 3-5-2 ma in fase d'opera potrebbe trasformarlo in un più offensivo 3-4-3 considerando la presenza in rosa anche di esterni squisitamente offensivi come Zaccagni e Politano. A centro difesa ci dovrebbe essere Calafiori mentre in mediana Tonali, i due "inglesi" della formazione che in avanti si affiderà a Kean che farà coppia con Raspadori, dopo che Retegui non sarà disponibile. Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Tonali, Rovella, Udogie; Kean, Raspadori A cura di Alessio Pediglieri 56 minuti fa 15:40 Italia-Germania, quando si gioca: l'orario della partita A San Siro il calcio d'inizio sarà fischiato alle 20:45, quando inizierà la gara d'andata dei quarti di finale di Nations League tra gli Azzurri di Spalletti e la nazionale tedesca guidata da Nagelsmann. A cura di Alessio Pediglieri 1 ora fa 15:30 Nations League, oggi Italia-Germania: dove vederla in TV e streaming L’Italia di Luciano Spalletti affronterà la Germania nei quarti di finale d’andata di Nations League questa sera a San Siro dalle 20:45. La partita si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai Uno e sarà possibile seguire il match anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet, PC e smart TV. A cura di Alessio Pediglieri