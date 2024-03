Zeman parla per la prima volta dopo l’intervento e l’addio al Pescara: “Sto bene ma non sono ancora io” Zdenek Zeman parla per la prima volta dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto. Chiusa la parentesi al Pescara ha già annunciato di essere pronto a tornare in panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'intervento al cuore e la separazione forzata e inevitabile con il Pescara che ha dovuto rinunciare al suo allenatore. Zdenek Zeman però ora ha tanta voglia di tornare in panchina subito nonostante la delicata operazione. Ne ha parlato nella sua prima uscita pubblica dopo quanto accaduto. A Spoltore, per partecipare all’evento “4-3-3, il gioco di Zeman” nella sala consiliare del comune, il tecnico boemo ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche facendo però soprattutto luce sul suo futuro nel mondo del calcio.

In tanti pensavano che questa battuta d'arresto potesse mettere un freno alla sua carriera da allenatore, e invece così non sarà, almeno per Zeman che spera che qualche società possa affidargli nuovamente una squadra. "Stavo meglio prima, ma mi hanno assicurato che mi hanno rifatto nuovo – ha rassicurato Zeman con il sorriso secondo quanto scrive ilPescara.it – Sto bene ma non sono ancora io. Tra qualche tempo starò di nuovo come prima, anzi meglio di prima". Sul suo futuro nessuno dubbio: "Il dottore mi ha “aggiustato” e rifatto nuovo".

Zeman può tornare ad allenare.

La sua passione per il calcio è ancora al primo posto e per questo si sente pronto a ricominciare: "Il dottore mi ha detto che potrò tornare a fare quello che mi piace, sempre che qualche squadra me ne dia la possibilità. Io ci credo ancora – ha spiegato – In questo periodo ho sentito molto affetto, ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento e sono contento che gli sportivi mi seguano ancora". A Zeman lo scorso 19 febbraio furono applicati quattro stent coronarici e uno carotideo.

A seguito dei controlli post operatori ci sono state risposte positive e per questo un recupero completo si avrà verso maggio. Insomma, tutto sta andando avanti secondo i programmi stabilita dalla tabella medica. Zeman ora immagina nuove sfide senza mai dimenticare il suo Pescara: "Pensavo a qualcosa diverso questo anno, ci eravamo lasciati con 20mila spettatori contro il Foggia a giugno e in questa stagione non li abbiamo mai ritrovati – conclude – È un peccato, perché Pescara può fare come Catania che porta sempre 15mila spettatori".