Zeman è di nuovo ricoverato in ospedale, l’allenatore potrebbe subire un’altra operazione Al boemo la scorsa settimana erano stati applicati quattro bypass. Zeman è stato nuovamente ricoverato e potrebbe subire un altro intervento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zdenek Zeman è di nuovo ricoverato in ospedale. L'ex allenatore di Roma e Lazio era stato operato la scorsa settimana e gli erano stati applicati ben quattro bypass. Secondo quanto riporta Corriere.it il nuovo ricovero sarebbe avvenuto per il rigetto di uno degli stent. Se così fosse il boemo dovrà subire un altro intervento.

Lo scorso dicembre Zeman era stato costretto a prendersi una pausa. A causa di un malore, avvenuto durante un allenamento, era stato operato alla carotide. Dimesso dopo qualche giorno, era poi ritornato in panchina. Ma a causa di successivi problemi al cuore ha dovuto fermarsi nuovamente, lasciando la squadra al suo vice Bucaro.

Zeman ha subito un intervento delicato, gli sono stati applicati quattro bypass, nei giorni successivi ha ufficialmente lasciato il Pescara. Il giorno delle dimissioni è stato triste per tutto il mondo biancazzurro che è legatissimo al tecnico classe 1947. Ora potrebbe finire nuovamente sotto i ferri a causa del possibile rigetto di uno stent.

L'allenatore, che a maggio compirà 77 anni, ha avuto una carriera lunghissima e costellata di risultati alterni. Perché ha sciorinato sempre bel calcio, ma non sempre ha ottenuto poi risultati di altrettanto livello. Ha guidato soprattutto Lazio prima e Roma poi, è ricordato anche per essere stato l'allenatore del Foggia dei miracoli che produsse un calcio spettacolare, lo portò in Serie A e lanciò una serie di giovani calciatori che hanno avuto poi una carriera di altissimo livello, su tutti Beppe Signori.

Poi una sfilza di esperienze. Al Pescara ci è andato per la prima volta nel 2011-2012 e con dei ragazzini all'epoca poco conosciuti (Immobile, Insigne e Verratti) conquistò una stupenda e sorprendente promozione in Serie A. Zeman è stato in panchina 972 volte.