Il Liverpool ha scelto Arne Slot come nuovo allenatore: sarà lui a sostituire Klopp in panchina Arne Slot, attuale tecnico del Feyenoord, è pronto a diventare il nuovo allenatore del Liverpool. Sarà lui a sostituire Jurgen Klopp che chiuderà la sua esperienza in Inghilterra a fine stagione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Arne Slot sarà il nuovo allenatore del Liverpool al posto di Jurgen Klopp a fine stagione. Accordo economico raggiunto tra il Feyenoord, allenato attualmente proprio da Slot, e i Reds che hanno fissato i dettagli contrattuali del suo passaggio in Inghilterra. Da tre stagioni sulla panchina degli olandesi Slot ha totalizzato un terzo e un primo posto ed era molto seguito in estate già da altri club inglesi come il Tottenham. Secondo Fabrizio Romano dunque l'accordo con Liverpool è stato già praticamente concluso per l'ingaggio del nuovo allenatore.

Il Liverpool aveva avanzato un'offerta di apertura di 9 milioni di euro (7,7 milioni di sterline, 9,6 milioni di dollari) rifiutata dal Feyenoord, ma le due parti hanno ora raggiunto un accordo. Slot aveva già confermato a ESPN di volere il Liverpool dicendosi "fiducioso" che sarebbe stato raggiunto un accordo tra le due parti. L'imminente nomina di Slot è stata approvata anche da Klopp nella sua conferenza stampa di oggi prima della partita di Premier League del Liverpool contro il West Ham.

Slot contro la Roma di De Rossi in Europa League nel match tra i giallorossi e il Feyenoord.

"Quello che mi piace molto è che lui questo ruolo" ha detto Klopp, che si dimetterà alla fine della stagione dopo nove anni. “Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio e tutte le cose che sento di lui come ragazzo – spiega – Alcune persone che conosco, lo conoscono, io non lo conosco ancora. Bravo allenatore, bravo ragazzo. Se è la soluzione per il club allora sono più che felice. Non sta a me giudicare, ma mi sembra tutto davvero bello".

Approvazione dunque anche da parte dello stesso Klopp che di certo vuole solo il bene del Liverpool. Slot ha ottenuto consensi da parte della dirigenza dei Reds per via del suo stile di calcio offensivo e la capacità di valorizzare al meglio i giovani, caratteristiche che si allineano alla perfezione con ciò che il Liverpool sta cercando in questi giorni in cui prova a sostituire Jurgen Klopp, che ha annunciato la sua partenza dal club alla fine di questa stagione a gennaio.