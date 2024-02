Zeman va a salutare la squadra dopo le dimissioni dall’ospedale: non è più l’allenatore del Pescara Zeman è stato dimesso dall’ospedale dopo l’operazione di lunedì ed è passato a salutare la squadra: il Pescara ha annunciato che il Boemo da oggi non è più l’allenatore del Delfino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Zdenek Zeman è stato dimesso dalla clinica "Pierangeli" di Pescara dopo l'operazione a cui era stato sottoposto nella giornata di lunedì e l'allenatore boemo questa mattina si è recato al campo "Di Febo" di Silvi per salutare il suo Pescara.

Il tecnico ha deciso di essere vicino alla sua squadra, che sta preparando la gara di sabato prossimo allo stadio Adriatico con la Lucchese: la seduta di allenamento era a porte chiuse e Zeman si è intrattenuto con i calciatori, il tecnico Giovanni Bucaro e con gli altri componenti dello staff tecnico.

Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, "Zeman è apparso in buona forma ed è rimasto alcuni minuti al campo, alla presenza anche della dirigenza pescarese". A Zdenek Zeman sono stati applicati 4 bypass coronarici e lui per lui si prospetta una periodo di assoluto riposo di 4-5 mesi.

L'allenatore ex Roma, Lazio e Foggia farà la sua convalescenza a Roma ma prima di partire per la Capitale ha dato le dimissioni come ultimo passo formale per chiude qui la sua stagione agonistica. In questo modo il Pescara ha ufficializzato l'investitura di Giovanni Bucaro come capo allenatore dopo essere stato vice del Boemo nei mesi scorsi.

Ad annunciare le dimissioni presentate da Zeman è proprio il Pescara con un comunicato sul suo sito ufficiale e sui suoi profili social.

Con il saluto ai ragazzi e dopo aver formalizzato le proprie dimissioni, l’allenatore Zdenek Zeman lascia la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Contestualmente a tale decisione, la Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica a mister Giovanni Bucaro, coadiuvato dall’allenatore in seconda Diego Labricciosa. “Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene. Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti”. La Delfino Pescara 1936, nel salutare con affetto e stima mister Zdenek Zeman, per il lavoro svolto in casa Pescara, augura una pronta e completa guarigione.