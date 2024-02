Zeman sta bene e a 76 anni non vuole mollare: “Sono pronto a tornare in campo a settembre” Nessun problema per Zdenek Zeman dopo l’operazione al cuore: il boemo anzi non vede l’ora di tornare in panchina. Ha promesso al chirurgo di fumare soltanto “4 sigarette al giorno” e di bere al massimo “2-3 caffè”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Tutto ok per Zdenek Zeman, nessun rigetto degli stent coronarici (quattro) e dello stent carotideo che gli sono stati impiantati nell'ultimo intervento cui il 76enne tecnico è stato sottoposto una decina di giorni fa e che lo ha costretto a lasciare la panchina del Pescara al suo vice Bucaro per il resto della stagione. Il boemo sta così bene dopo i controlli svolti ieri, come da programma, alla clinica Pierangeli che si è lasciato andare col primario di cardiologia, Stefano Guarracini: "Sono pronto a tornare in campo a settembre".

Chi pensa che la frase riportata dalla Gazzetta dello Sport sia solo una battuta evidentemente non conosce bene Zeman, che siede su una panchina dal 1969, ovvero 55 anni fa. Spazzate via tutte le voci su un ricovero per sopravvenuti problemi post operatori, si è trattato di un controllo in day hospital che era già previsto e che ha confermato che l'intervento al cuore è perfettamente riuscito. L'operazione si era resa necessaria dopo il secondo ricovero del boemo, seguito al match del 9 febbraio tra Pescara e Gubbio, dopo che era tornato in panchina avendo avuto il via libera in seguito all'ischemia transitoria che lo aveva colpito a dicembre.

Zdenek Zeman compirà 77 anni il prossimo 12 maggio

"Tutto si è svolto secondo la tabella di marcia – ha spiegato il chirurgo alla rosea – Il mister sta bene. I controlli post-operatori di routine hanno evidenziato un quadro molto confortante, sia per il cuore che per la carotide. Domani (oggi, ndr ) sarà dimesso e Zeman osserverà un periodo medio-breve di recupero di un paio di mesi per ricominciare meglio di prima. Non è in programma nessuna nuova operazione".

Il boemo tornerà a breve a Roma, dove trascorrerà la convalescenza, che in base alla prognosi dovrebbe durare 2-3 mesi. Ma di finire così la carriera non ne vuole sapere, dopo aver dovuto già fare qualche ‘sacrificio': Zeman ha promesso a Guarracini di fumare soltanto "4 sigarette al giorno", da 60 cui era abituato, e di bere al massimo "2-3 caffè". Per tornare in panchina questo e altro…