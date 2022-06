Zeman intramontabile, può ripartire ancora dalla Serie C: sarebbe un ritorno dopo oltre 30 anni Zdenek Zeman potrebbe presto tornare ad allenare in Serie C dopo l’ultima stagione vissuta al Foggia. Il tecnico boemo ha ricevuto una proposta da un club che aveva già allenato oltre 30 anni fa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Foggia non è riuscito a portare a termine la lotteria dei playoff di Serie C come pensava e Zdenek Zeman ha lasciato il club dopo l'ennesimo ritorno nel club dei Satanelli. Un addio doloroso per la piazza ma che non scompone minimamente il tecnico boemo che non molla un attimo ed è subito proiettato a vivere una nuova avventura. Sulle sue tracce sembrava potesse esserci il Pescara, pronto a investire sull'allenatore che autore della promozione in A degli abruzzessi nella stagione 2011/2012 e di quella 2017/2018 coincisa con il ritorno nel club biancoazzurro.

E invece sul cammino di Zeman potrebbe profilarsi una nuova e stimolante esperienza, sempre in Serie C, ma con l'obiettivo della società di puntare forte su di lui e tentare il grande salto dopo tanti, troppi anni di caos e sofferenze. Stiamo parlando dell'ACR Messina che dopo aver presentato l'iscrizione al prossimo campionato in extremis grazie alla decisione del presidente Sciotto, ora sarebbe pronto a puntare proprio su Zeman allenatore e Giuseppe Pavone come direttore sportivo.

Un tandem rodato e affiatato che abbiamo già visto all'opera nell'ultima stagione con il Foggia culminata con l'ingresso nei playoff prima dell'eliminazione contro l'Entella a Chiavari. Una proposta affascinante, quasi difficile da rinunciare dato che Zeman conosce molto bene la città di Messina. Il boemo ha infatti allenato il club giallorosso nella stagione 1988/1989 subito dopo la breve esperienza al Parma e immediatamente prima al suo secondo capitolo nella storia sulla panchina del Foggia che ha dato il via a Zemanlandia quando chiuse la stagione all'ottavo posto.

Per Zeman, sempre a caccia di nuovo stimoli, sarebbe dunque un ritorno alle origini dopo oltre 30 anni, 33 anni per l'esattezza. I contatti sono già stati avviati e le parti potrebbe presto giungere a un accordo nel momento in cui l'ACR Messina presenterà il progetto tecnico all'allenatore. Si era tanto parlato anche di Zeman al Pescara ma invece tutto è saltato come ha ammesso il presidente Sebastiani: "Non ho mai pensato a un reale ritorno di Zeman – ha spiegato in una recente intervista – Il Ds ci ha parlato, ma per me la scelta era già stata fatta”. Sulla panchina del Delfino infatti siederà Alberto Colombo.