Zarate incontrollabile in diretta TV, dà ordini a sua moglie e insulta un ospite: “Sei una me…” L’ex di Lazio, Fiorentina e Inter Mauro Zarate attualmente reduce da un’annata al Cosenza protagonista di un clamoroso sfogo televisivo durante una trasmissione con la moglie.

A cura di Marco Beltrami

Mauro Zarate sarà un giocatore del Cosenza fino a fine giugno. Cosa succederà poi alla scadenza del contratto? Difficile che l'ex di Lazio, Inter e Fiorentina che ha dovuto fare i conti anche con un grave infortunio, possa rimanere in Italia. In attesa di capire quale sarà il suo futuro in chiave mercato, il calciatore ha fatto parlare di sé per una situazione di ben altra natura. Una clamorosa lite televisiva.

Il calciatore classe 1987 ha assistito prima da spettatore a quello che accadeva in occasione di un programma della TV argentina, American Breakfast. Presente in studio sua moglie Natalie Weber che è stata protagonista di un battibecco piuttosto acceso con un giornalista presente in studio Flavio Azzaro. Oggetto della discussione il ruolo di alcuni comunicatori e nel caso specifico le parole del cronista relative al passato calcistico di Zarate.

La compagna dell'esperto calciatore senza fare troppi giri di parole ha attaccato a sorpresa Azzaro: "Molti giornalisti mentono, credono di avere l'impunità per parlare di giocatori e qui ne abbiamo uno davanti". Il giornalista aveva rimosso il riferimento di Natalie, che è ad un episodio del 2018 quando l'allora attaccante del Velez era stato annunciato come rinforzo per il Boca. Una situazione che scatenò non poche polemiche.

L'affondo della moglie di Zarate è totale: "Hai mentito per un anno su Mauro. Un anno intero a dire stron.ate. Prima di tutto hai detto che Vélez aveva dato dei soldi al padre di Mauro, hai detto che Mauro era uno stron.., che era un mercenario, un cattivo fratello, un cattivo ragazzo, un cattivo figlio, un cattivo marito e un cattivo amico". Di fronte all'imbarazzo e alla smentita di Azzaro, ecco che Weber ha chiesto che fosse mandato in onda il video che confermava le sue accuse.

Ad un certo punto però il giornalista stanco degli attacchi ha deciso di reagire: "Ci sono cose che sono interpretative. Lei sa interpretare che mento e beh, è ​​difficile parlare così. Se amava così tanto Vélez, perché è andato al Boca? Tuo marito è un mercenario e un traditore, innamorato dei soldi".

A questo punto è arrivata la chiamata in diretta dello stesso Zarate che ha deciso di dire la sua in modo altrettanto colorito rimproverando in primis sua moglie: "Nati sa che non deve parlare con questo stron.. È un povero ragazzo che non ha niente". Poi l'attacco al giornalista: "Sei una me…, ti guardo in tv, sei una mer… Mi schiererò contro di te e se dobbiamo combatterci, ci combatteremo. Questo ragazzo è in uno show a dire ca..ate sulla gente e sui giocatori, è il l'unica cosa che sa fare”.

Nonostante i tentativi della padrona di casa di placare gli animi, Zarate ha rincarato la dose: "Voglio che mia moglie non parli con questa persona, penso sia vergognoso che abbiano portato una persona così nel programma. Non potrà arrivare da nessuna parte perché lo buttano fuori da tutte le parti".

Azzaro ha iniziato a sentirsi vittima di un complotto organizzato per screditarlo e ha provato a reagire: "Ah, quindi gestisci la vita di tua moglie? Questo è un bel messaggio. Tutto quello che fai lo fai per soldi". Insomma una trasmissione esplosiva chiusasi tra le urla reciproche dei due contendenti.