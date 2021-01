Mattia Zaccagni ha letteralmente infuocato il calciomercato di gennaio in Serie A. Il centrocampista del Verona, che ieri è stato protagonista di un gol letteralmente favoloso contro lo Spezia, è al centro dell'interesse di diversi top club italiani. Milan e Napoli sono le squadre che stanno seguendo con maggiore attenzione l'evolversi della situazione per cercare di anticipare sul tempo tutti. Senza dimenticare la Roma che forte dell'ultima operazioni con l'Hellas per il trasferimento di Kumbulla in giallorosso, avrebbero proposto una scambio con Juan Jesus che a giugno andrà via dalla Capitale a parametro zero.

Gli azzurri, che con il club scaligero hanno sempre avuto ottimi rapporti (vedi l'acquisto di Rrhamani), stanno cercando di lavorare nell'ombra per strappare il giocatore ai rossoneri che invece pare abbiano proprio avanzato un'offerta importante per il giocatore. Ben 12 milioni di euro, sarebbe questa la cifra messa sul piatto da Maldini e Massara all'Hellas per assicurarsi il cartellino di Zaccagni. La formula però potrebbe prevedere che il giocatore completi comunque la stagione in Veneto, nella società del presidente Setti, prima del trasferimento in rossonero nel corso della prossima estate.

Zaccagni conteso sul mercato dalle big di Serie A

Il Napoli stava lavorando bene nell'ombra per assicurarsi Mattia Zaccagni evitando di scatenare un'asta in Serie A. Il club azzurro avrebbe infatti offerto al Verona 8 milioni per il giocatore ma i rossoneri avrebbero poi superato quest'offerta alzandola fino a 12. Sintomo che i rossoneri credono molto nel giocatore anche in un momento economicamente difficile come questo. Sul giocatore, nell'ombra, sta lavorando anche la Roma che però avrebbe avanzato un'offerta poco convincente al Verona inserendo il calciatore in uno scambio con Juan Jesus.

Ovvio che l'Hellas in questo momento sarebbe allattato principalmente dalla prospettiva di poter cedere il giocatore a fine stagione monetizzando qualcosa di importante dal suo cartellino. Ecco perché i 12 milioni messi sul piatto dal Milan rappresentano ad oggi più di una possibilità. Soprattutto perché il club rossonero avrebbe concesso al Verona di poter usufruire del giocatore fino al termine dell'attuale campionato per poi lasciar parte Zaccagni solo al termine della stagione. A queste condizioni, è chiaro che il Milan sia in vantaggio in questo momento.

Il presidente Setti potrebbe ritrovarsi a vedere una vera e propria asta per il giocatore che potrebbe vedere protagonista anche la Lazio. Il prezzo del cartellino parte da 10 milioni di euro ma è ovvio che con tutte queste pretendenti, si possa arrivare anche a 15 per la gioia del club veneto.