La priorità del Napoli in questo inizio di sessione di mercato è quella di smaltire gli esuberi possibilmente monetizzando. In uscita infatti ci sono i due attaccanti separati in casa Arkadiusz Milik e Fernando Llorente entrambi con il contratto in scadenza al 30 giugno 2021. Per il polacco c'è soprattutto il Marsiglia che è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro per accaparrarsi il calciatore a sei mesi dalla scadenza anticipando le concorrenti (Atletico Madrid in testa) che non sembrano però disposte ad offrire così tanto. Il calciatore vorrebbe andare a giocare per non perdere la possibilità di andare all'Europeo con la sua Polonia nella prossima estate e il Napoli, con cui i rapporti sono tesi da tempo, non sembra intenzionato a fare sconti. Per lo spagnolo invece c'è l'interesse della Juventus che guarda al "Re Leone" come rinforzo low-cost per l'attacco con i partenopei che risparmierebbero 6 mesi d'ingaggio.