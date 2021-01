Il Milan continua a guardare il mercato francese per rinforzare la squadra di Stefano Pioli in questo mercato invernale. Per la difesa i rossoneri trattano infatti con lo Strasburgo per il centrale classe 2000 Mohamed Simakan con i transalpini che valutano il calciatore 18 milioni di euro. Si guarda Oltralpe anche per il centrocampo con il Diavolo che ha messo gli occhi sul centrocampista 19enne del Tolosa Kouadio Koné per il quale sono necessari circa 10 milioni di euro. Le alternative low-cost sono invece N'Koulou e Meitè, entrambi di proprietà del Torino.