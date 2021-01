La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo che possa eventualmente anche fungere da seconda punta. Due i nomi in cima alla lista giallorossa per questo mercato invernale: l'ex Stephan El Shaarawy e il brasiliano Bernard dell'Everton. Il primo sarebbe felicissimo di tornare a vestire la casacca dei capitolini dopo esser rimasto a lungo senza giocare a causa dell'impossibilità di rientrare in Cina per la pandemia. Nessun problema dunque per quanto riguarda l'accordo con il calciatore mentre resta da trovare un'intesa con lo Shanghai Shenhua che non sembra intenzionato a fare sconti. Per quanto riguarda Bernard invece si sta pensando ad uno scambio alla pari con il portiere Robin Olsen che interessa all'Everton ma a frenare la Roma è soprattutto l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti percepito dal brasiliano in Inghilterra.