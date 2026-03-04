Yira Sor raggiunge una velocità impressionante: progressione irreale, battuti Mbappé e Haaland

Yira Sor supera Mbappé e Walker: è l’attaccante del Genk il calciatore più veloce del mondo. L’incredibile record di velocità a 37,7 km/h contro il Gent.

Per celebrare Yira Sor il suo club, il Genk, ha caricato il video della sua eccezionale cavalcata con l'audio aggiunto ad arte di un bolide che accelera. Questo perché il calciatore nigeriano ha fatto registrare una velocità di punta impressionante che gli ha permesso di stabilire un nuovo record nelle ultime due stagioni di calcio europeo, quando è stato possibile raccogliere i dati sullo scatto con maggiore precisione.

Il record di velocità di Yira Sor del Genk

Nella sfida contro il Gent, l'attaccante classe 2000 è partito quasi dalla sua area in contropiede e con una progressione impressionante è andato a raccogliere l'assist di un compagno per realizzare il terzo e ultimo gol della vittoria dei suoi. Ad ampie falcate, Sor ha percorso 70 metri, e prima di mettere la palla in rete secondo la stampa belga ha fatto registrare una velocità di 37,7 km/h. Questo dice il rilevamento ottico, ovvero il metodo di misurazione più comune nel calcio professionistico. I dati GPS, secondo Sporza, raccontano addirittura un'altra storia: il picco sarebbe stato addirittura di 39,02 km/h.

Il paragone con gli altri calciatori veloci

In entrambi i casi Yira Sor può considerarsi a tutti gli effetti il calciatore più veloce degli ultimi anni. Infatti numeri alla mano, anche considerando il dato di 37,7, nessuno ha fatto meglio. Micky van de Ven del Tottenham era il detentore del record di giocatore più veloce della Premier con i suoi 37,38 km/h, davanti a Kyle Walker del Manchester City fermatosi a 37,31. Loro tre sono dunque gli unici a superare il muro dei 37. Il nigeriano ha fatto meglio anche di due degli attaccanti più forti, completi e veloci del mondo ovvero Kylian Mbappé ha registrato una velocità massima di 35,8 km/h, ed Erling Haaland, registrato a 35,5 km/h

Si è tolto una bella soddisfazione il 25enne che dopo la gavetta in patria, è cresciuto in Repubblica Ceca indossando le maglie di Slavia Praga e Banik, prima di trasferirsi in Belgio nel 2023. In questa annata ha collezionato 6 gol in 22 presenze.