Xhaka si presenta in diretta TV e distrugge i suoi stessi compagni di squadra: “Senza palle” Perdendo 2-0 a Newcastle, l’Arsenal ha visto sfuggire in modo quasi incredibile la qualificazione alla Champions. Xhaka dopo il match si è sfogato in diretta TV.

A cura di Alessio Morra

Nelle ultime due giornate l'Arsenal ha gettato al vento la qualificazione in Champions League. Il Tottenham di Conte è a un passo da un'impresa straordinaria. Gli Spurs hanno effettuato una rimonta portentosa e nonostante qualche passo falso domenica prossima conquisterà un quarto posto che sarà storico, oltre che pesantissimo perché riporterà gli Spurs in Champions. Ma se il Tottenham ride, l'Arsenal piange. Uno splendido campionato pure quello dei Gunners dei giovani che però si sono persi nel finale. Travolti dagli Spurs in un recupero, i londinesi sono stati battuti 2-0 dal Newcastle, che ha fatto la sua partita e ha vinto l'ultima partita interna della stagione. E dopo la partita sono volati stracci, con Xhaka durissimo contro alcuni compagni di squadra.

C'è ancora un turno, è vero, ma il Tottenham giocherà in casa del Norwich ultimo e retrocesso. Con un solo punto la squadra di Conte resta tra le prime quattro, per l'Arsenal è un'impresa quasi impossibile. Arteta, però, oltre a dover convincere i suoi a credere fino all'ultimo deve anche riunire i cocci. Perché dopo la fragorosa sconfitta con il Newcastle, ha preso la parola Xhaka, uno dei senatori, che è stato severissimo: "È stata una performance disastrosa. Non so perché non facciamo quello che ci chiede l'allenatore".

Parole dure dello svizzero che ha criticato pubblicamente la partita dei suoi compagni di squadra e a Sky Sports ha aggiunto: "Difficile trovare le parole giuste. Non abbiamo realizzato il piano di gioco, non abbiamo ascoltato allenatore. Quello che è successo è stata una prestazione disastrosa. Se giochi così non meriti di giocare in Champions League, nemmeno in Europa League. È molto difficile da accettare in questo momento. Non so perché noi non fanno quello che ci chiede l'allenatore. Le persone devono avere le palle per venire qui e giocare".

Xhaka si è poi scusato con i tifosi: "Siamo molto delusi per le persone che sono venute qui. Mi dispiace per loro, per i tifosi, non ho altre parole". L'Arsenal ha due punti in meno del Tottenham, deve battere l'Everton e sperare in una sconfitta del Tottenham con il Norwich.