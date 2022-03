Xavi Simons provoca un avversario e si scatena l’inferno: il suo tecnico gli dà una lezione Il PSG ha battuto il Siviglia negli ottavi di Youth League, in un match in cui Xavi Simons ha conquistato la scena per un gesto provocatorio, scatenando le ire degli avversari.

A cura di Marco Beltrami

Ad aprile Xavi Simons spegnerà 19 candeline sulla torta. Nonostante la giovane età, la stellina olandese del Paris Saint-Germain ha trovato il modo di far parlare di sé in più di un'occasione, e non sempre per il suo talento cristallino. Aggregato spesso e volentieri alla prima squadra, il trequartista ha guidato la squadra Primavera dei Bleus nel match vinto contro il Siviglia, valido per gli ottavi di finale di Youth League. Più che per il gol segnato su calcio di rigore, Simons ha conquistato la scena per un'esultanza particolare che ha contribuito ad infiammare gli animi, dando il la poi al parapiglia finale.

Questa volta Xavi Simons ha fatto centro. Poche settimane fa, il talento classe 2003 era finito nell'occhio del ciclone a causa dell'errore dal dischetto costato l'eliminazione della prima squadra del PSG in Coppa di Francia contro il Nizza. Ben 4 giocatori dei Bleus non se l'erano sentita di calciare dagli 11 metri, e così il peso della responsabilità è finito tutto sulle spalle del ragazzino, che purtroppo ha fallito, crollando poi in lacrime. Un'esperienza importante per lui, che impegnato con l'Under 19 del PSG si è riscattato contro il Siviglia in Youth League.

Suo il gol del 2-0 che ha regalato ai parigini l'accesso ai quarti della Champions League delle formazioni Primavera. Purtroppo però Simons si è lasciato andare subito dopo la realizzazione dal dischetto ad un gesto provocatorio: si è portato l'indice davanti alla bocca, zittendo un avversario, prima di festeggiare con i suoi compagni. Il calciatore del Siviglia, preso di mira da Simons, lo ha rincorso e ha cercato lo scontro, per una situazione che è diventata molto calda.

La provocazione di Xavi Simons, giocatore in scadenza di contratto e nuovamente nel mirino del suo ex club il Barcellona, è stata la miccia che ha scatenato un parapiglia nel finale. Un componente della panchina del Siviglia, ha strattonato Xavi, prendendolo per un braccio e invitandolo a lasciare il campo, mentre i giocatori delle due squadre si affrontavano a metà campo. Addetti ai lavori e arbitri hanno dovuto fare gli straordinari per riportare la situazione alla normalità, dopo diversi minuti. Una brutta scena, che ha rovinato la bella serata di sport.

L'allenatore del PSG, Zoumana Camara nel post-partita si è comportato in maniera perfetta, puntando il dito contro il comportamento di Xavi Simons e degli altri suoi giocatori. Una vera e propria lezione di correttezza e sportività: "Devono essere consapevoli che sono al Paris Saint-Germain, della maglia che indossano e del fatto che rappresentano un club importante. Un'istituzione in cui devi sapere come comportarti. Non si tratta solo di talento in campo, devono sapersi comportare e non rispondere alle provocazioni".