Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen dopo due anni, andrà al Real Madrid: tutti i dettagli Xabi Alonso ha confermato l'addio al Bayer Leverkusen alla fine di questa stagione. Dopo il Mondiale per Club allenerà il Real Madrid diventando il successore di Ancelotti.

A cura di Ada Cotugno

Xabi Alonso ha annunciato ufficialmente il suo addio al Bayer Leverkusen. Dopo due anni lascerà la squadra tedesca in cui è ricordato come un idolo assoluto per il titolo vinto un anno fa, il primo in assoluto della loro storia. Ha fatto l'impresa ma adesso ad attenderlo c'è un altro palcoscenico ancora più importante: già dallo scorso anno era un osservato speciale di Real Madrid e Liverpool e proprio gli spagnoli saranno la sua prossima destinazione. Intanto ha comunicato a tutti che queste saranno le sue ultime partite da allenatore in Bundesliga.

Nell'ultima conferenza stampa lo spagnolo ha confermato le indiscrezioni degli ultimi mesi che parlavano di un addio imminente, che avverrà proprio alla fine di questa stagione. È rimasto in Germania per due anni e mezzo ma tanto gli è bastato per scrivere la storia con il Bayer e per diventare uno dei tecnici più corteggiati di tutto il panorama europeo. Adesso dovrà raccogliere l'eredità di Carlo Ancelotti ai Blancos che lo aspettano per creare un nuovo corso.

Xabi Alonso dà l'addio al Bayer, sarà il nuovo allenatore del Real

Il futuro non è stato ancora confermato, nonostante ci siano pesanti indiscrezioni sulla nuova destinazione, ma al momento la certezza è che il basco non allenerà più il Bayer Leverkusen. In conferenza stampa ha confermato l'addio dopo due anni e mezzo, ufficializzato anche dal club sui social: "È il momento di confermare che queste saranno le mie ultime partite al Bayer. Devo un sentito ringraziamento al Bayer 04 Leverkusen, ai miei giocatori e allo staff, a tutti i dipendenti del club e, non da ultimo, ai fantastici tifosi. Il nostro successo è stato il risultato di una prestazione di squadra eccezionale". Un momento molto toccante che chiude un ciclo breve ma vincente, coronato dal primo campionato vinto dalla squadra in tutta la sua storia.

La maledizione è stata spezzata e l'ex centrocampista ha deciso di attendere un anno in più prima di trovare una nuova squadra. Ma adesso è tempo di pensare al futuro perché alle porte c'è il Real Madrid che lo aspetta. Secondo Marca Xabi Alonso ha trovato l'accordo con gli spagnoli dopo la partita di Champions League contro l'Arsenal e firmerà a breve un contratto triennale che comincerà dopo il Mondiale per Club, giusto in tempo per preparare la nuova stagione.