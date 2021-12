Wijnaldum non è contento al PSG: può cambiare squadra già a gennaio Georgino Wijnaldum vuole andarsene dal PSG: l’olandese non si è ambientato in Francia e vorrebbe andare via già a gennaio.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain da anni fa parlare di sé per le faraoniche campagne acquisti e la scorsa estate, mentre tutti i club facevano i conti con i problemi economici, ha portato sotto la Tour Eiffel gente del calibro di Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum. Con due gare d'anticipo sulla fine del girone d'andata della Ligue 1 i parigini si sono laureati campioni d'inverno, visto l'ampio margine sulla seconda; e hanno strappato già il pass per gli ottavi di Champions League cedendo lo scettro del gruppo al Manchester City. Nonostante i risultati siano abbastanza soddisfacenti in Francia si parla molto della qualità del gioco degli uomini di Mauricio Pochettino e delle difficoltà di tanti calciatori nello scacchiere del PSG.

Uno di quelli che sta facendo più fatica è Georgino Wijnaldum, che ha rifiutato al corte del Barcellona per firmare con il club francese ma l'ex centrocampista del Liverpool è al centro di numerose critiche a Parigi e secondo alcuni media transalpini il PSG starebbe già cercando un sostituito: uno dei nomi più accreditati è quello di Marcelo Brozovic dell'Inter e, secondo quanto riportato da TeamTalk, Wijnaldum non è soddisfatto del suo ambientamento a Parigi, tanto che potrebbe di andare via già nel mercato invernale.

Il suo bilancio al Paris Saint-Germain è di 859′ distribuiti in 19 presenze con 3 gol e un assist ma in Francia si aspettavano ben altro rendimento da lui, chiaramente non in zona gol ma nell'apporto alla costruzione della manovra.

Il calciatore olandese doveva essere uno dei grandi rinforzi del Barça la scorsa estate ma, alla fine, decise di accettare la corte del PSG grazie all'opera di convincimento di Pochettino. La fiducia del tecnico argentino nei suoi confronti non sembra aver aiutato Wijnaldun ad ambientarsi subito, per dimostrare tutta la sua qualità, e il classe 1990 nato a Rotterdam starebbe valutando l'ipotesi di partire pochi mesi dopo il suo arrivo in Ligue 1.

Wijnaldum vorrebbe tornare in Premier League e sulle sue tracce ci sarebbe già il Newcastle. Secondo fonti vicine al calciatore, ci sarebbe già stato qualche contatto tra i Magpies e l'entourage del calciatore e per Georgino si tratterebbe di un ritorno, visto che ha giocato a St.James' Park nella stagione 2015-2016 collezionando 38 presenze e 11 reti.