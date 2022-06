Vogliono riportare subito Willy Gnonto in Serie A: si sono mosse quattro squadre Willy Gnonto da rivelazione dell’Italia di Mancini a nome caldo per il calciomercato estivo 2022. Può rientrare nel nostro campionato per giocare in Serie A, su di lui quattro club (per ora).

A cura di Redazione Sport

La sosta per le nazionali forse più indigesta di sempre per gli italiani, azzurri compresi, sulla scia della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, rischia di diventare il momento della svolta per la carriera di Wilfried Gnonto. Convocato a sorpresa da Roberto Mancini per gli impegni di giugno della Nazionale, il giovane attaccante di proprietà dello Zurigo si è prima fatto conoscere con gli entusiasmanti 25 minuti da subentrante contro la Germania, conditi dall'assist per il gol di Pellegrini, poi si è confermato su buoni livelli dal primo minuto nella sfida con l'Ungheria.

L'Italia lo ha riscoperto, dopo quanto di buono aveva già fatto vedere nelle selezioni giovanili e dopo averlo perso in modo anche sorprendente a soli 16 anni, con la decisione coraggiosa e poco convenzionale di lasciare l'Inter per lo Zurigo. Lì Gnonto ha trovato fiducia e considerazione immediata, quella che gli ha consentito di poter essere da subito parte della prima squadra mettendo insieme oltre 60 presenze e 11 reti con il club elvetico. A soli 18 anni, aspetto non secondario.

Da qualche giorno ai dirigenti dello Zurigo stanno fischiando le orecchie – e in alcuni casi, squillando i cellulari. Perché all'alba del calciomercato estivo 2022, la repentina ribalta di Gnonto lo ha inevitabilmente reso profilo da tenere d'occhio in chiave mercato. Sono diversi i club che hanno già fatto pervenire segnali al club svizzero, più o meno concreti da caso a caso. Manifestazioni di interesse esplicite o approcci embrionali, dall'estero ma soprattutto dal nostro campionato. Sono almeno quattro le squadre interessate all'esterno azzurro.

Bologna, Sampdoria, Sassuolo e Torino, in rigoroso ordine alfabetico. È questo l'elenco dei club italiani sulle tracce di Willy Gnonto. Una lista dinamica, per ora, che non vede ancora una società in vantaggio sulle altre e potrebbe contare nuovi ingressi già a partire dai prossimi giorni. La sua situazione contrattuale – il legame con lo Zurigo ha scadenza nel 2023 – lo rende accessibile ad un costo relativamente contenuto. Un possibile affare, considerato il potenziale messo in mostra da Willy. Finora lontano dall'Italia, un destino che potrebbe cambiare già nel corso di quest'estate.