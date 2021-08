“Voglio mangiare l’erba”: la nuova avventura in Serie A di Patrick Cutrone Nuova avventura in Serie A per Patrick Cutrone. L’attaccante classe 1998 cresciuto nel Milan dovrebbe diventare un calciatore dell’Empoli nelle prossime ore e dopo essere atterrato all’aeroporto di Pisa a Sky Sport 24 ha dichiarato: “Non vedo l’ora di conoscere tutti, entrare in campo a mangiar l’erba”.

A cura di Vito Lamorte

L'Empoli sta continuando la campagna acquisti in vista della stagione 2021/2022 che sta per cominciare. I toscani stanno cercando di rinforzare tutti i reparti di Aurelio Andreazzoli e rendere ancora più competitiva una rosa che lo scorso anno ha dominato in Serie B. Dopo le manovre in difesa e a centrocampo ecco il primo colpo in avanti per gli empolesi: il presidente Corsi ha regalato ai suoi tifosi Patrick Cutrone, attaccante della Nazionale Under 21 che cerca il suo personale riscatto dopo le deludenti parentesi con Fiorentina, Wolverhampton e Valencia. Il calciatore classe 1998 è parso molto carico per il suo ritorno in Toscana e per la sua terza avventura in Serie A. Il centravanti di Como è atterrato all'aeroporto di Pisa e ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Sono contentissimo di tornare in Italia. Perché Empoli? Perché è una grande piazza e un grande club. Ai tifosi dico che sono carichissimo: non vedo l'ora di conoscere tutti, entrare in campo a mangiar l'erba".

Cutrone si è messo in evidenza nell'Europeo Under 21 che si è disputato tra aprile e inizio giugno, trascinando gli Azzurrini di Nicolato ai quarti di finale contro il Portogallo a suon di gol e con la fascia di capitano al braccio.

La formula dell'operazione di Cutrone

Patrick Cutrone arriva a Empoli dal Wolverhampton, che nel 2019 lo prelevò l'attaccante dal Milan per 18 milioni di euro più bonus. Dopo il primo trasferimento alla Fiorentina è arrivato una nuova parentesi estera al Valencia: entrambi i periodi in Premier League e in Liga non sono stati molto felici. Il ritorno in Serie A a 23 anni potrebbe essere una situazione molto positiva e con molte esperienze alle spalle: Cutrone arriverà a Empoli in prestito secco ma è pronto a giocarsi le sue carte per aiutare i toscani a raggiungere la salvezza.