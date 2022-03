Violento incidente stradale per Onana: schianto tremendo, paura per il portiere André Onana attuale portiere dell’Ajax e del Camerun e promesso sposo dell’Inter è stato coinvolto in patria in un terribile incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze.

A cura di Marco Beltrami

La macchina di Onana distrutta (foto Cfoot)

Non è un periodo particolarmente fortunato per André Onana in campo e fuori. Il portiere promesso sposo dell'Inter, reduce da alcuni errori che lo hanno fatto finire nell'occhio del ciclone in Olanda, ha dovuto fare i conti anche con un brutto incidente stradale. Il classe 1996 a pochi giorni dalla sfida valida per le qualificazioni mondiali contro l'Algeria, ha distrutto la sua auto, in uno scontro con un'altra vettura. Fortunatamente, nonostante il violento impatto, Onana è rimasto illeso.

Poteva finire molto peggio a giudicare dalle immagini dell'incidente pubblicate sui social da Cfoot. Il sinistro si è verificato in Camerun, nei pressi di Yaoundé. Per cause ancora da verificare la vettura di Onana, un suv di grossa cilindrata, si è schiantata con un pick-up. L'impatto è stato violentissimo a giudicare dai danni rimediati dalle due vetture, distrutte nella parte anteriore. Stando alle prime indiscrezioni, l'estremo difensore della nazionale dei Leoni indomabili non ha riportato alcuna conseguenza. Solo un grande spavento dunque per lui, che dovrebbe essere a disposizione per il delicato match di venerdì contro l'Algeria.

Prosegue dunque il momento no del portiere che a fine stagione lascerà l'Ajax per sposare la causa dell'Inter. Reduce da un week-end infernale, in cui ha dovuto fare i conti con la particolare atmosfera sugli spalti in occasione di Ajax e Feyenoord, nei giorni scorsi è stato criticato per alcuni errori colossali. Clamorosi in particolare quelli in Coppa d'Africa e poi in Champions League, costato quest'ultimo l'eliminazione. Un'uscita a vuoto castigata da Darwin e che ha alimentato i dubbi sulle condizioni del portiere africano alla ricerca della miglior condizione dopo un lungo stop. La speranza è che in questo finale di stagione, Onana ritrovi in tempi brevi lo smalto dei tempi migliore, in modo tale che possa tornare poi a brillare anche in Italia.