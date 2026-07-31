Violenta rapina a Fuseini, il calciatore aggredito da cinque incappucciati che lo tirano fuori dalla macchina

L’attaccante della Royale Union Saint-Gilloise, Mohammed Fuseini, è stato aggredito da cinque uomini incappucciati a Bruxelles e rapinato di Rolex, portafoglio e altri oggetti personali.

Mohammed Fuseini non immaginava che stare in macchina alla luce del giorno in pieno centro a Bruxelles avrebbe potuto trasformarsi in un incubo e invece il 24enne attaccante della Royale Union Saint-Gilloise e della nazionale ghanese ha vissuto un'esperienza scioccante, quando cinque uomini incappucciati lo hanno aggredito rapinandolo di Rolex, telefonini e portafoglio.

L'episodio violento, che fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche gravi per il calciatore, è avvenuto domenica scorsa intorno alle 6:30 del mattino, in Avenue Louise a Bruxelles, a circa 300 metri dalla discoteca Bloody Louis, da cui Fuseini era uscito. I cinque malviventi lo hanno circondato mentre era nella sua macchina: tre lo hanno trascinato fuori e lo hanno immobilizzato con una presa al collo, mentre gli altri due perquisivano e razziavano il veicolo.

Inutile la resistenza, le forze erano impari, tra l'altro Fuseini non arriva neanche al metro e 70. L'efferata rapina ha fruttato alla gang un bottino comprendente un Rolex Datejust (dal valore superiore ai 10mila euro), due iPhone, il portafoglio e altri oggetti personali.

Un compagno di squadra ha filmato tutto, e le immagini hanno permesso alla polizia di identificare rapidamente i responsabili. È stato arrestato un sospetto di 23 anni, trovato in possesso di parte della refurtiva e posto in carcere preventivo. L'uomo, senza precedenti penali, è accusato di rapina violenta in banda organizzata. L'indagine prosegue per individuare i restanti quattro complici. La Procura di Bruxelles ha confermato che quel giorno ci sono state tre vittime di rapine simili, tutte subite mentre tornavano alle loro auto.

Fuseini ha subìto solo lesioni lievi, è stato portato in ospedale per controlli e ha ripreso gli allenamenti già nei giorni successivi. Il club ha rilasciato un comunicato in cui definisce le immagini "particolarmente sconvolgenti" e ringrazia la polizia.

Mohammed Gadafi Fuseini è un attaccante classe 2002 cresciuto nella prestigiosa Right to Dream Academy in Ghana. Nel 2022 si è trasferito in Austria allo Sturm Graz, dove ha contribuito al titolo nazionale nella stagione 2023/24, prima di un prestito al Randers in Danimarca (16 partite e 9 reti nella Superliga).

Mohammed Fuseini con la Coppa del Belgio vinta nella scorsa stagione con l'Union Saint–Gilloise, l'anno prima aveva vinto il campionato

Nell'estate 2024 è passato a titolo definitivo alla Royale Union Saint-Gilloise, firmando fino al 2028. Con i belgi ha segnato 14 gol in 72 apparizioni totali, risultando decisivo nel primo campionato vinto dal club dal 1935 e nella vittoria della Coppa del Belgio contro l'Anderlecht (ha segnato nella finale). Dal 2025 è nazionale ghanese con due presenze e un gol, messo a segno contro Trinidad e Tobago.