Super Camarda, il Milan di Amorim si aggrappa al suo baby talento contro il Celtic: infortunio a Gila

Prima amichevole ufficiale del Milan di Amorim e pareggio in rimonta 2-2 a Glasgow contro il Celtic. Nota positiva la doppietta da fenomeno di Camarda in 7 minuti. Ma Gila si infortuna e Pavlovic sbaglia tutto.

Il Milan di Amorim vive un pomeriggio agrodolce a Glasgow per la prima amichevole stagionale dei rossoneri che hanno sfidato in un test di lusso i campioni di Scozia in carica, il Celtic. Risultato finale un pirotecnico 2-2 che ha evidenziato l'assoluta freschezza agonistica e il rinnovato fiuto del gol per l'enfant-prodige Francesco Camarda che entra nel secondo tempo e ribalta il match, con una doppietta che salva il Milan. Unica nota davvero positiva visti gli svarioni difensivi di Pavlovic e l'infortunio dopo solo 30 minuti del neo acquisto Gila.

L'infortunio di Gila: esce dopo solo 30 minuti per un problema muscolare

L'esordio di Mario Gila con la maglia del Milan, nell'amichevole di Glasgow contro il Celtic, è andato malissimo: durato solo mezz'ora per un infortunio del difensore spagnolo, subentrato a inizio ripresa a Tomori, che è stato costretto a chiedere un cambio al 67′. Per lui un fastidio alla coscia destra, nella zona del quadricipite, che ha spinto l'ex Lazio a non forzare e ritornare in panchina per sottoporsi subito alle cure dello staff medico. Nelle prossime ore si comprenderà meglio la situazione sulle condizioni fisiche del difensore e soprattutto se lo stop immediato è servito per scongiurare problemi ulteriori.

La papera di Pavlovic in difesa: i tifosi milanisti si lamentano

A chiudere le note negative di giornata di un Milan dai tanti chiaroscuri in terra di Scozia anche l'opaco primo tempo di Strahinja Pavlovic. Ta i migliori del Milan lo scorso anno, soprattutto nel finale di stagione, il centrale difensivo ha compiuto un errore in impostazione durante l'amichevole che ha permesso al Celtic di passare in vantaggio regalando palla a Camilo Duran a pochi metri dalla porta con un passaggio orizzontale mal eseguito verso il proprio portiere. Una svista che i tifosi sul web hanno faticato a perdonare.

Camarda ribalta la partita: doppietta in 7 minuti, da campione

Fortunatamente però, il salvatore di giornata si chiama Francesco Camarda, diciottenne fresco di rinnovo contrattuale e sempre più all'interno dei meccanismi di un Amorim che potrebbe anche di tenerlo in prima squadra oltre la preparazione estiva senza mandarlo a svernare ancora una stagione in prestito. Ha ribaltato il match come i predestinati sanno fare: entrato nella ripresa nel massiccio turnover voluto da Amorim, Camarda si è prima procurato il rigore, poi sapientemente segnato per il momentaneo 2-1 e infine si è ritrovato a infilare la doppietta personale, il tutto in soli 7 minuti.

Il tabellino dell'amichevole Celtic-Milan 2-2

Marcatori: 11′ Duran (C), 27′ Forrest (C), 47′ Camarda (M), 52′ Camarda (M)

CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan (89′ Montgomery), Carter-Vickers (62′ Scales), Murray, Tierney (62′ Ralston); McGregor (75′ Bernardo), Engels (76′ Hatton), McCowan (46′ Mcardle); Forrest (46′ Oxlade-Chamberlain), Duran (76′ Hatate), Tounekti (62′ Osmand). All. O'Neill.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (46′ Gila – 68′ Vladimirov -), Gabbia (46′ Odogu), Pavlovic (46′ Terracciano); Athekame (46′ Chukwueze), Ricci (46′ Fofana), Comotto (46′ Musah), Bartesaghi (60′ Borsani); Ossola (46′ Guernier – 76′ Cissé -), Loftus-Cheek (60′ Vos), Kostic (46′ Camarda). All. Amorim.