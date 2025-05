video suggerito

Vinicius preso in giro con una palla da spiaggia, è uno sfottò per il Pallone d'Oro: volano insulti Vinicius preso in giro a Barcellona con una palla da spiaggia: è uno sfottò per il Pallone d'Oro. Il calciatore del Real Madrid risponde con insulti e provocazioni verso il gruppo di tifosi avversari vicini a lui.

A cura di Vito Lamorte

Vinicius non ha nascosto la frustrazione per la sconfitta nel Clásico contro il Barcellona e per l'infortunio alla caviglia che lo ha portato ad uscire prima della fine del match: proprio in occasione della sostituzione il calciatore del Real Madrid si è scontrato con i tifosi dei blaugrana e la vicenda è diventata subito virale.

Nello specifico, un tifoso lo ha preso in giro mostrandogli una palla da spiaggia e si tratta di uno sfottò per il Pallone d'Oro che non ha ricevuto lo scorso ottobre: il calciatore brasiliano ha risposto indicandolo il supporter avversario e gli ha rivolto alcuni insulti, provocando il gruppo di tifosi del Barça presenti in quel settore dello stadio.

Vinicius preso in giro con una palla da spiaggia: è uno sfottò per il Pallone d'Oro

Questa situazione della "palla da spiaggia" come presa in giro nei confronti di Vinicius Junior per non aver vinto il Pallone d'Oro del 2024, andato a Rodri, è nata da parte dei tifosi del Betis durante una partita di Copa del Rey, cantando a ritmo della nota canzone "Guantanamera".

Si è diffusa tra i tifosi del Barcellona, dell'Atlético Madrid, del Las Palmas e persino a livello internazionale: Vinicius, che è stato spesso al centro di insulti razzisti da parte di alcune tifoserie, ha risposto con gesti che auguravano la retrocessione alle squadre rivali o con comportamenti che hanno generato molte polemiche.

Oggi l'ennesimo momento di scontro: Vini è stato richiamato in panchina al minuto 88 per un problema alla caviglia e mentre si dirigeva verso la panchina un tifoso gli ha mostrato una palla da spiaggia. Il brasiliano prima lo ha indicato e poi ha risposto con parole poco carine. Cose già viste ma che nell'atmosfera di un Clasico aumentano in maniera esponenziale.

Naturalmente questo tipo di sfottò non c'entra nulla con il razzismo, che è stato al centro di numerosi dibattiti e che Vinicius è riuscito a smascherare in maniera puntuale in diversi stadi della Liga.