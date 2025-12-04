Calcio
video suggerito
video suggerito

Vincenzo Italiano parla ma con un’altra voce: curioso fuori programma in TV dopo Bologna-Parma

Durante l’intervista post-partita di Italiano in Coppa Italia l’audio si confonde e in TV parte la voce di qualcun altro: il curioso fuori programma dopo Bologna-Parma.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Vincenzo Italiano è stato protagonista suo malgrado di un curioso fuori programma dopo la vittoria del suo Bologna sul Parma in Coppa Italia. L'allenatore è intervenuto in TV per le solite interviste di rito, ma qualcosa è andato storto. Infatti il mister, quando ha iniziato a rispondere alle domande, si è ritrovato "doppiato" da un'altra voce.

Fuori programma per Vincenzo Italiano dopo Bologna-Parma

Una scena strana e anche un po' divertente quella andata in scena nello studio Mediaset. L'allenatore della squadra rossoblù, pronto per commentare la prova vincente della squadra, stava parlando, anche se l'audio che arrivava in studio e anche a casa era quello di qualcun altro. La voce sembrava quella del suo collega e avversario Cuesta, alle prese a sua volta con l'analisi del confronto. Tra l'altro la sincronizzazione è stata quasi casualmente perfetta.

Italiano parla ma si sente un'altra voce: problemi tecnici in Coppa Italia

Solo dopo qualche secondo la comunicazione è stata interrotta e Monica Bertini, padrona di casa dello studio ha spiegato quanto accaduto: "Abbiamo un problema, probabilmente si sono mischiati i canali audio. Abbiamo sentito un’altra voce". I tecnici hanno risolto tutto in breve tempo ed ecco riapparire Vincenzo Italiano, sorridente per quanto accaduto.

Leggi anche
Partite Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan: gli orari

Questa volta ha potuto spiegare senza problemi, ripartendo da quanto detto poco prima e non ascoltato da nessuno: "No dicevamo che sull'1-1 abbiamo cercato di allontanare quello che poteva essere la coda dei rigori, mettendo dentro tutto quello che avevamo a disposizione per quanto riguarda gli attaccanti — Ciro, Santi — e siamo stati premiati. Il secondo tempo nostro è stato molto, molto positivo, ma la notizia più bella è quella del rientro di Ciro (Immobile, ndr), che adesso sta bene mentalmente e fisicamente. Avremo una freccia in più da qui in avanti". Ha più di un motivo per sorridere dunque Vincenzo Italiano, e può esternare tutta la sua soddisfazione questa volta con la sua voce.

Bologna
Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Coppa Italia
Lazio e Milan in campo per sapere chi sfiderà i campioni in carica del Bologna (0-0)
Rowe e Castro riportano il sorriso al Bologna: ribalta il Parma e vola ai quarti di Coppa Italia
Il Napoli batte il Cagliari solo ai rigori, è finita 10-9 dopo l'1-1 al 90°: ai quarti sfida Fiorentina o Como
Perché Vanja Milinkovic-Savic tira così bene rigori e calci di punizione anche se fa il portiere
Primo dispiacere per De Rossi, Genoa schiantato in Coppa Italia: l'Atalanta sfiderà la Juventus
Il tabellone della Coppa Italia 2025/26, il calendario e gli accoppiamenti in vista dei quarti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views