Vincenzo Italiano parla ma con un’altra voce: curioso fuori programma in TV dopo Bologna-Parma

Vincenzo Italiano è stato protagonista suo malgrado di un curioso fuori programma dopo la vittoria del suo Bologna sul Parma in Coppa Italia. L'allenatore è intervenuto in TV per le solite interviste di rito, ma qualcosa è andato storto. Infatti il mister, quando ha iniziato a rispondere alle domande, si è ritrovato "doppiato" da un'altra voce.

Fuori programma per Vincenzo Italiano dopo Bologna-Parma

Una scena strana e anche un po' divertente quella andata in scena nello studio Mediaset. L'allenatore della squadra rossoblù, pronto per commentare la prova vincente della squadra, stava parlando, anche se l'audio che arrivava in studio e anche a casa era quello di qualcun altro. La voce sembrava quella del suo collega e avversario Cuesta, alle prese a sua volta con l'analisi del confronto. Tra l'altro la sincronizzazione è stata quasi casualmente perfetta.

Italiano parla ma si sente un'altra voce: problemi tecnici in Coppa Italia

Solo dopo qualche secondo la comunicazione è stata interrotta e Monica Bertini, padrona di casa dello studio ha spiegato quanto accaduto: "Abbiamo un problema, probabilmente si sono mischiati i canali audio. Abbiamo sentito un’altra voce". I tecnici hanno risolto tutto in breve tempo ed ecco riapparire Vincenzo Italiano, sorridente per quanto accaduto.

Questa volta ha potuto spiegare senza problemi, ripartendo da quanto detto poco prima e non ascoltato da nessuno: "No dicevamo che sull'1-1 abbiamo cercato di allontanare quello che poteva essere la coda dei rigori, mettendo dentro tutto quello che avevamo a disposizione per quanto riguarda gli attaccanti — Ciro, Santi — e siamo stati premiati. Il secondo tempo nostro è stato molto, molto positivo, ma la notizia più bella è quella del rientro di Ciro (Immobile, ndr), che adesso sta bene mentalmente e fisicamente. Avremo una freccia in più da qui in avanti". Ha più di un motivo per sorridere dunque Vincenzo Italiano, e può esternare tutta la sua soddisfazione questa volta con la sua voce.