Vigile fa una multa a Guardiola e poi gli chiede subito un selfie: Pep ha la risposta pronta Il tecnico del Manchester City ha ricevuto la sanzione per aver parcheggiato la vettura in divieto di sosta. Lo scambio di battute con l’agente che lo ha riconosciuto è sereno ma Guardiola toglie un sassolino dalla scarpa.

Pep Guardiola scherza con il vigile urbano che lo ha multato.

La legge è uguale per tutti. Anche se ti chiami Pep Guardiola e sei il tecnico del Manchester City campione in Inghilterra e in Champions League. Aveva parcheggiato l'auto nel senso sbagliato e in un'area delimitata da una doppia striscia gialla, ecco perché ha ricevuto la contravvenzione. Il manager catalano s'è accorto della multa quando è tornato alla vettura: ha notato sistemato sul parabrezza, sotto un tergicristallo, il foglietto del verbale emesso. E non l'ha presa affatto bene.

Non credeva, non sapeva che lì non potesse fermarsi e l'agente non gli ha fatto sconti. Nemmeno quando lo ha riconosciuto. Sanzione giusta, come previsto dalle norme perché non importa se sei un personaggio pubblico molto noto. Se commetti un'infrazione, non sei differente da un comune cittadino.

Quel che accade dopo, quando la contestazione diventa tangibile per il tagliando lasciato sulla macchina, si trasforma in un simpatico siparietto. Il vigile urbano si avvicina all'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, gli fa la ‘solita' richiesta: quando gli capiterà di avere di nuovo a un metro da sé Guardiola? E prova a scattare un selfie. Ma viene gelato dalla risposta pronta di Pep che prende con ironia quella seccatura che gli costerà un po' di soldi.

Il tecnico catalano, infastidito, prende la contravvenzione e sale in auto.

In un video condiviso su tiktok.com si nota il breve dialogo tra il pubblico ufficiale, che estrae dalla tasca il cellulare personale, e il tecnico che lo stoppa subito. Lo fa con decisione ma senza alzare la voce e con il sorriso sulle labbra: "Tu vuoi una foto? Vuoi fare una foto con me? Sì? Allora devi pagare per farla!". L'agente incassa e rimette lo smartphone in tasca poi si toglie dalla strada e va sul marciapiede. A Guardiola non resta che prendere il foglietto della multa (lo tira via infastidito dal parabrezza) e lo mette in tasca poi apre la portiera, sale in auto e va via.

Il piccolo inconveniente capitato in strada fa il paio con quanto gli è successo allo stadio nell'ultimo incontro di campionato con il Newcastle. Guardiola ha usato la stessa ironia anche nel dialogo a distanza con un tifoso che, insoddisfatto dalla gestione del match da parte del tecnico, gli chiedeva di effettuare un cambio in particolare. In buona sostanza, doveva sbrigarsi a mettere forze fresche in campo. Il tecnico catalano non si perse d'animo né si lasciò prendere dal nervosismo… anzi: "vieni qui, vieni a sederti al posto mio in panchina e fa tu l'allenatore!", fu la replica divertita.