Aggrappata al gol di Federico Chiesa. La Juventus sconfitta (2-1) dal Porto nell'andata della semifinale di Champions ha ancora ottime opportunità per ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione ai quarti. Può farlo se cambia registro rispetto alla prestazione offerta, trova soluzioni tattiche alternative cancellando errori e sofferenze palesate in Portogallo, gioca con maggiore intensità e concentrazione. Sono alcune delle pecche evidenziate dal rendimento dei bianconeri nel primo round di Coppa con l'attenuante delle assenze (Bonucci, Arthur, Cuadrado, Morata entrato solo in un secondo momento) che giustifica in parte un prova opaca.

Christian Vieri, ex attaccante della Juventus e della Nazionale, ha commentato assieme a Daniele Adani, Ventola e Cassano quanto accaduto nella serata lusitana. Lo ha fatto durante l'interventi alla BoboTv, programma in onda su Twitch nel quale ha discusso – tra l'altro – anche sulla mancata concessione del calcio di rigore alla Juve per atterramento di Cristiano Ronaldo.

Chiesa con quel gol ha dato la qualificazione alla Juventus – le parole di Vieri, convinto che al ritorno a Torino la situazione sarà del tutto differente -. Tornare a casa con il 2-0 sarebbe stato pesante, adesso basta anche la vittoria per 1-0 e quindi la partita la Juve la potrà giocare in una maniera diversa.

Un gol pesantissimo, abbastanza per dare un senso al match dell'Allianz Stadium e tenere lo sguardo fissato verso l'orizzonte dei quarti. Vieri non usa giri di parole per quantificare l'importanza del guizzo di Chiesa.