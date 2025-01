Vieri furibondo con Cassano: “Ti devi solo vergognare, non vali niente”. Cosa è successo

video suggerito

Bobo Vieri non si trattiene e sui social esplode come una furia contro Antonio Cassano. Avevano fatto rumore le dichiarazioni dell'ex talento di Bari vecchia, che nel suo intervento al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli aveva lanciato una bordata verso il suo collega, con il quale ha condiviso trascorsi importanti all'interno della Bobo Tv. Le sue considerazioni non sono cadute a vuoto perché l'ex attaccante non ha perso l'occasione per zittire il vecchio amico senza usare giri di parole.

Attraverso il suo profilo Instagram Vieri ha postato una storia che contiene proprio le parole di Cassano, commentando al veleno tutto ciò che è stato detto su di lui. È furibondo come mai visto prima d'ora e ha riversato tutto il suo astio vero l'ex giocatore che fino a poco tempo fa era anche uno dei suoi più grandi amici.

Lo sfogo di Vieri, è una furia contro Cassano

Come sempre l'ex attaccante è molto diretto e non usa nessun giro di parole nel commentare quanto detto in diretta televisiva da Cassano che ha tirato in ballo uno degli affetti più cari. Con una storia su Instagram dà sfogo a tutta la sua rabbia: "Caro Cassano, ti devi solo vergognare! Non permetterti di nominare mia madre! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati". Parole fortissime rivolte a Fantantonio, che appena tre giorni fa aveva fatto nuovamente commenti poco lusinghieri verso Vieri in occasione della consegna del Tapiro d'Oro da parte di Valerio Staffelli.

Tutto era cominciato lo scorso ottobre con un'intervista in cui Gazzoli ha fatto anche il nome dell'ex socio della Bobo Tv, ripercorrendo tutte le tappe che hanno portato alla separazione del gruppo. Cassano a quel punto è diventato un fiume in piena e non ha risparmiato stoccate all'ex giocatore: "Pensavi di essere il più forte? Invece lo siamo noi tre. Sei convinto? Vai da solo e ti attacchi, adesso non ti segue neanche tua madre". Frase che ha scatenato la reazione di Vieri adesso.