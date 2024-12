Vicario beccato delle telecamere mentre reagisce furibondo agli errori dei compagni del Tottenham

video suggerito

Guglielmo Vicario se avesse potuto, sarebbe entrato in campo per mettersi in porta e difendere il vantaggio del Tottenham sul Manchester United nel quarto di finale di EFL Cup poi vinto comunque dagli Spurs ma con il brivido: avanti 3-0 si sono fatti rimontare grazie a due imperdonabili errori del proprio portiere, il 36enne Fraser Foster, per poi comunque aver la meglio per 4-3. E proprio in occasione delle topiche clamorose dell'estremo del Tottenham, le telecamere hanno indugiato su Vicario, arrabbiato con i propri compagni per gli errori commessi.

La rabbia di Vicario: gli errori di Foster sono imperdonabili, poi lo consola

Guglielmo Vicario, ancora convalescente dal terribile infortunio che gli ha procurato la frattura della caviglia, ha dovuto seguire l'ennesima partita del Tottenham in stampelle a bordo campo. Tutti in tuta, lui in borghese obbligato a restare fuori ancora per molto tempo. Ma ciò non gli ha impedito di vivere la partita di EFL Cup come fosse in campo e quando ha visto i suoi compagni passare incredibilmente dal 3-0 al 3-2 ha dato in escandescenze.

Non si è capito se ce l'avesse proprio con Foster o con i propri difensori, ma il momento dello sfogo coincide proprio con il secondo errore del portiere degli Spurs: Vicario ha guardato al suo fianco Mikey Moore e Destiny Udogie e ha iniziato a borbottare furiosamente dopo il secondo gol del Manchester United. La rabbia è fortunatamente svanita poco dopo quando le cose si sono rimesse su giusti binari e gli Spurs hanno vinto 4-3, con lo stesso Vicario che – in stampelle – è entrato in campo andando a consolare e rassicurare proprio Foster.

Gli errori di Foster in Tottenham-Manchester United: due papere incredibili

Ma cos'è successo in campo per fare scatenare in quel modo Guglielmo Vicario in panchina? Il primo errore dell'esperto estremo del Tottenham si è verificato al 63° minuto, quando ha ricevuto un passaggio dal difensore centrale di riserva Archie Gray: Forster ha provato a passare a Radu Dragusin con il piede sinistro, ma ha sbagliato tutto offrendo la palla agli avversari per il gol di Zirkzee.

Qualche istante più tardi, la seconda topica di Foster che controlla con i piedi ma sbaglia tutto: sul pressing di Diallo lo United accorcia ancora con l'attaccante dei red devils che si getta sul portiere che gli tira la palla contro, per poi carambolare in porta per un incredibile momentaneo 3-2. Che scatena lo sconforto dell'estremo degli Spurs e la rabbia di Vicario in panchina.