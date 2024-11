video suggerito

Vicario ha giocato per 60 minuti con la caviglia rotta contro il City: oggi è stato operato Vicario non ci sarà in Europa League contro la Roma: il Tottenham ha confermato che si è sottoposto a un'operazione per guarire la frattura alla caviglia destra.

A cura di Ada Cotugno

Guglielmo Vicario dovrà restare ai box almeno fino all'inizio del nuovo anno. Non poteva esserci una notizia più brutta per lui e per tutto il Tottenham che ha confermato l'infortunio del suo portiere e anche il lungo periodo di recupero: neanche il tempo di godersi la bella vittoria contro il Manchester City in campionato che l'italiano ha ricevuto una vera doccia fredda.

In seguito a un infortunio è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla caviglia destra, un problema che persisteva già prima della partita: sul sul profilo Instagram infatti il portiere ha rivelato di aver giocato per 60 minuti con l'osso rotto, un'enorme prova di coraggio per lui. Non ci sarà in Europa League contro la Roma e probabilmente fino alla fine dell'anno dovrà guardare le partite dalla tribuna.

Vicario operato alla caviglia: quando torna

Nel periodo più delicato di tutta la stagione il Tottenham perde una delle sue colonne. Dall'arrivo in Premier League Vicario è sempre stato titolarissimo, sfoderando grandi partite e parate che hanno stupito i suoi tifosi e anche gli ammiratori che lo seguono dall'Italia. L'ultima impresa è la vittoria per 4-0 contro il City, ma per un bel po' il campo resterà soltanto un ricordo per lui. Oggi è stato operato alla caviglia destra per una frattura, come annunciato dagli Spurs: "Possiamo confermare che Guglielmo Vicario è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per la frattura della caviglia destra. Guglielmo sarà valutato dal nostro staff medico per stabilire quando potrà tornare ad allenarsi".

Non è noto dunque quando tornerà in campo, ma problemi del genere richiedono una ripresa lunga e per questo è probabile che Vicario ternerà a giocare soltanto all'inizio del 2025. Al suo posto al momento gli inglesi faranno affidamento al veterano Forster che debutterà già in Europa League contro la Roma. E per quanto riguarda l'Italia? Le partite di Nations League contro la Germania sono in programma a marzo e per quella data Vicario potrebbe recuperare, anche se non è lui il titolare designato da Spalletti.