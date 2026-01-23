Vergara costretto a intervenire al diffondersi della notizia su Conte: “Ho sbagliato a cliccare”

Antonio Vergara ha fatto passare qualche ora, poi – quando ha visto che la vicenda stava dilagando sui social – ha deciso che era il caso di intervenire in prima persona per spegnere l'incendio che lo riguardava. Perché se è comprensibile (ma non apprezzabile, visti i toni davvero squalificanti usati) che un vecchio ‘nemico' di Antonio Conte come Diego Costa, fatto fuori dal tecnico leccese in malo modo anni fa al Chelsea, abbia ancora tanto risentimento dentro di sé, davvero non si capisce perché Vergara – che in questo momento sta trovando sempre più spazio nel Napoli – voglia mettere un ‘like' a un post Instagram che rilancia le cattiverie di Costa verso Conte. "Ragazzi ho semplicemente sbagliato a cliccare", ha scritto sotto il post di un'altra pagina che stamattina rilanciava il suo ‘like'.

Antonio Vergara impegnato sabato scorso contro il Sassuolo, match vinto 1–0 dal Napoli

Cosa aveva detto Diego Costa su Antonio Conte: "È sempre arrabbiato, probabilmente non fa sesso"

Diego Costa non gioca da oltre un anno, non è ufficialmente ritirato ma quasi, dopo aver chiuso al Gremio a fine 2024. Il 37enne attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo evidentemente non ha nessuna voglia di ricucire con Conte e allora, durante un intervento in un podcast, ci è andato giù durissimo: "È una persona che non si fida degli altri, pensa di sapere tutto. Allenarsi con lui non è piacevole. È sempre arrabbiato, ha sempre la faccia lunga. Probabilmente non fa sesso a casa, perché è un tipo pieno di livore. È un peccato, perché ero molto felice al Chelsea, ma non volevo creare problemi al club. I giocatori volevano che io tornassi, lui non piaceva a nessuno, ecco perché non è durato a lungo. Il passato è passato, è un peccato. I titoli che ha vinto al Chelsea li ha vinti con me per sua sfortuna. Gli auguro tutto il meglio per la sua vita".

Il ‘like' di Antonio Vergara alle parole di Diego Costa, poi due messaggi: "Solo un click sbagliato"

Frasi sparate ad alzo zero, che a Napoli hanno avuto larga eco. E sotto il post di una testata locale, è comparso appunto il ‘like' di Vergara. Un ‘like' che poi è sparito. Oggi la vicenda è stata rilanciata su una pagina Instagram con mezzo milione di followers e a quel punto il 23enne di Frattaminore ha scelto di metterci un punto, scrivendo un paio di messaggi in prima persona sotto il post in questione. "Ragazzi ho semplicemente sbagliato a cliccare…", il primo. E poi: "Non alzate polveroni inutili… GRAZIE".

Vergara verso una maglia da titolare anche in Juventus-Napoli

Del resto sembra davvero inverosimile che un ragazzo che sta coronando il sogno di giocare nella squadra per cui tifa fin da bambino decida di fare una cosa del genere contro l'allenatore che gli sta dando spazio. Vergara ha giocato da titolare – complice l'emergenza infortuni del Napoli – nelle ultime due partite degli azzurri, col Sassuolo in campionato e a Copenaghen in Champions, ed è candidato a una maglia dal 1′ anche nel big match di domenica in casa della Juventus. Appoggiare una critica di quel tipo a Conte appare davvero fuori dal mondo.