Vasquez sbaglia, Stankovic è un muro: portieri protagonisti nell’1-1 tra Venezia ed Empoli Venezia-Empoli termina sul risultato di 1-1, protagonisti in positivo e in negativo di due portieri: Vasquez commette un clamoroso errore, Stankovic tiene a galla la squadra di Di Francesco con le sue parate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Termina 1-1 la sfida salvezza del Penzo tra il Venezia di Eusebio Di Francesco e l'Empoli di Roberto D'Aversa che ha aperto l'ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2024-2025. A segno gli attaccanti più attesi ma i protagonisti assoluti del match sono stati senza ombra di dubbio i due portieri: in negativo quello empolese Devis Vasquez, in positivo quello dei lagunari Filip Stankovic.

Il primo, con un clamoroso errore in fase di rinvio, ha infatti sulla coscienza il gol del vantaggio dei padroni di casa arrivato dopo appena cinque minuti di gioco firmato in modo fortunoso dal finlandese Joel Pohjanpalo colpito dal pallone calciato proprio dall'estremo difensore colombiano. Il secondo invece, con una serie di provvidenziali parate, ha tenuto a galla la squadra di Eusebio Di Francesco prima e dopo la rete del pareggio siglata dal solito Sebastiano Esposito (arrivato a quota sette marcature in questo campionato, sei delle quali realizzate in trasferta) bravo a finalizzare l'assist di Colombo.

Sono stati dunque i due portieri a fissare di fatto il punteggio sull'1-1 finale e regalare un punto ciascuno alle due compagini. Un buon punto per il Venezia che allunga la striscia casalinga di risultati utili consecutivi e consente ai lagunari di agganciare momentaneamente il Cagliari al terzultimo posto in classifica e portarsi a sole due lunghezze di distanza dalla zona salvezza. E, al netto dei rimpianti per le tante occasioni da gol create e per essersi trovati di fronte un Filip Stankovic in grandissima forma, un buon punto anche per l'Empoli di Roberto D'Aversa che mette fine alla serie di tre sconfitte di fila tornando a muovere la classifica portandosi al momento, in attesa delle altre partite della 19ª giornata, a +6 sulla zona retrocessione.