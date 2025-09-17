Vardy a lezione di italiano con la moglie, ha imparato una sola cosa: “Conosce tutte le parolacce”

Vardy sta frequentando le lezioni di italiano con la moglie per integrarsi al meglio alla Cremonese ma si è portato avanti da solo: “Jamie ha già familiarità con alcune delle parolacce più colorite”

Jamie Vardy ha fatto il suo debutto in Serie A ma non vuole restare una riserva di lusso: l'attaccante della Cremonese sta lavorando duramente per inserirsi nel campionato italiano, dimostrando di non essere soltanto un profilo di passaggio. Tutta la sua famiglia si è trasferita in un grande villa a Salò per stargli vicino e la moglie Becky partecipa con lui alle lezione di italiano che gli ha offerto il suo club per consentirgli di integrarsi meglio con il resto della squadra.

Imparare la nuova lingua è fondamentale per l'ex Leicester che però conosce già qualche parola da utilizzare immediatamente in campo con gli avversari. Una persona a lui vicina ha raccontato al Sun dell'impegno che il giocatore sta mettendo per essere davvero parte della Cremonese, aprendo una parentesi divertente su tutte le parolacce in italiano che conosceva ancora prima di arrivare.

Vardy e la moglie a lezione di italiano

Inizialmente la famiglia sarebbe dovuta restare in Inghilterra, ma Becky e i tre figli hanno deciso di trasferirsi a Salò insieme a Vardy per vivere con lui questa nuova avventura. A spalancare le porte per l'arrivo in Serie A è stata proprio la moglie: "In realtà si è innamorata di questo posto circa un anno fa, quando ci sono andati in vacanza. È ancora presto, ma sono felicissimi: sta andando tutto molto bene e hanno stretto nuove fantastiche amicizie". La donna è una figura fondamentale nella vita dell'attaccante e lo accompagna anche alle lezioni di italiano che gli servono per imparare la lingue.

L'inglese conosce già qualche parola che in realtà è meglio pronunciare lontano dai microfoni: "Tutta la famiglia sta prendendo lezioni di italiano e Jamie ha già familiarità con alcune delle parolacce più colorite. ‘Vaf*****lo' è la sua parola preferita al momento. In realtà conosce la maggior parte delle parolacce nella maggior parte delle lingue, è un vero esperto". Parolacce a parte, Vardy sta lavorando sodo per potersi integrare e diventare il vero protagonista della Cremonese, un esempio per tutti i compagni di squadra che lo hanno accolto con grande ammirazione.