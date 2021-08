Varane parte male al Manchester United: “Voglio il numero 4”, “No, è mio e non te lo do” Il Manchester United ha annunciato qualche ora fa Raphael Varane come suo nuovo acquisto: il 28enne difensore francese arriva a Old Trafford in cambio di 50 milioni versati al Real Madrid. L’avventura di Varane con i Red Devils non è tuttavia partita nel migliore dei modi: al suo arrivo ha espresso un desiderio, ma ha trovato un secco rifiuto.

A cura di Paolo Fiorenza

Da qualche ora Raphael Varane è un nuovo giocatore del Manchester United, che ha versato 50 milioni di euro nelle casse del Real Madrid per assicurarsi il 28enne difensore della Nazionale francese, campione del mondo in Russia nel 2018. Un rinforzo di grande caratura per Solskjaer, che nell'esordio stagionale in Premier League ha schierato Maguire e Lindelof al centro della difesa davanti a De Gea: con ogni probabilità sarà lo svedese a fare spazio a Varane, che in ogni caso dovrà farsi strada in una squadra che ha distrutto il Leeds per 5-1 con una grande prova di forza.

L'avventura del francese a Old Trafford peraltro non è partita nel migliore dei modi, visto quanto accaduto al momento di esternare il suo desiderio relativo al numero di maglia. Varane infatti voleva indossare il numero 4 allo United ma il suo attuale occupante, Phil Jones, ha rifiutato di darglielo. Il Manchester Evening News svela che a quel punto Varane ha scelto il numero 19.

Il 29enne Phil Jones è da 10 anni al Manchester United, ma non scende in campo da quasi 19 mesi e negli ultimi due anni ha giocato da titolare soltanto in due partite di Premier League. Eppure si è impuntato e non ha voluto rinunciare al numero che ha ricevuto quando è arrivato ai Red Devils dal Blackburn nel 2011. Jones è sotto contratto con lo United fino al 2023, evidentemente spera ancora di poter scrivere qualche pagina a Old Trafford con quel 4. Fatto sta sta che Varane, che ha firmato un quadriennale col suo nuovo club, ha ripiegato sul 19, numero per lui non nuovo, visto che lo ha indossato nella stagione 2011-12, la sua prima con il Real Madrid. Adesso la parola passa al campo: è lì che ci si aspetta che il difensore francese faccia la differenza, indipendentemente dal numero sulla maglia.