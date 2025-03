Van Persie si prepara per Feyenoord-Inter: “So come batterli, già li eliminai con in campo Ronaldo”

video suggerito

Robin van Persie è pronto per giocarsi il tutto per tutto contro l'Inter per l'andata degli ottavi di Champions contro l'Inter a Rotterdam: "Gli infortuni non saranno una scusa, mi inventerò qualche sorpresa… Ho visto la concentrazione giusta: io pagherei per giocare queste partite, loro molto più forti. Ma io li ho già eliminati"

A cura di Alessio Pediglieri

Feyenoord-Inter rischia di diventare la partita degli assenti: mercoledì pomeriggio a Rotterdam il primo atto degli ottavi di finale di Champions League vedrà sia Simone Inzaghi sia Robin van Persie senza diversi titolari ed entrambi con evidenti falle soprattutto sugli esterni. Se ai nerazzurri mancheranno Carlos Augusto, Dimarco, Darmian e Zalewski anche per gli olandesi le cose non banno meglio con la fascia destra completamente sguarnita. Ma per van Persie non sarà un problema: "Già battei un'Inter fortissima con in campo Ronaldo, Seedorf e Zanetti, speriamo la storia si ripeti".

"L'Inter l'ho già battuta e c'erano in campo giocatori come Ronaldo, Seedorf, Zanetti…"

Van Persie ritroverà l'Inter in Europa, con un precedente che il tecnico degli olandesi ha voluto ricordare con piacere, perché molto positivo per lui: "Ricordo bene quel doppio confronto contro l'Inter. Entrai dalla panchina in entrambe le gare. Alla fine, difendendo bene e con un po’ di fortuna, passammo noi". Il pensiero in conferenza stampa ritorna al 2002 quando van Persie era all'inizio della sua carriera e si ritrovò i nerazzurri guidati da Cuper in una storica semifinale di Coppa Uefa 2002 dove passarono gli olandesi: "Era un’Inter era fortissima" ricorda ancora l'attuale tecnico del Feyenoord, "aveva in campo gente come Ronaldo, Seedorf, Zanetti. Feci un assist, un "trick" alla Zidane e mi infortunai pure, tutto insieme. All'epoca giocavo con il dolore all'inguine, ma volevo comunque giocare e non dissi nulla al mio allenatore. Se oggi qualche mio giocatore facesse lo stesso con me non sarei contento".

"Gli infortuni non saranno una scusa: mi inventerò qualche piccola sorpresa"

A proposito di giocatori assenti e infortunati, anche il Feyenoord lamenta svariate assenze, tra cui una in particolare. Read, l'ultimo esterno destro naturale ha commesso la classica follia venendo squalificato dopo l'espulsione rimediata nel finale contro il Milan. I concitati minuti di San Siro sono costati al diciottenne olandese molto cari, nella mini rissa a bordo campo e hanno messo in chiara difficoltà il Feyenoord che adesso dovrà affrontare l'Inter all'andata, senza alcun giocatore di ruolo nella posizione di quarto destro della difesa: "Gli infortuni non saranno una scusa" ha spiegato in conferenza pre gara Van Persie, "il nostro obiettivo è solo pensare di far giocare bene chi c'è e non pensare ai tanti infortunati. I ragazzi sono pronti a divertirsi, anche se l'assenza di Read è un problema: non c'è nessuno a destra, proverò a inventarmi qualcosa e ci sarà una piccola sorpresa".

"All'Inter toglierei almeno un paio di giocatori, ma ho visto i ragazzi pronti: sappiamo cosa fare"

Van Persie, che debutterà sulla panchina del Feyenoord in Champions dopo il suo inserimento di fine febbraio, non ha svelato la propria scelta nella classica pretattica pre-gara contro un'Inter di cui si fida molto poco: "Sono forti, potessi toglierei più di un giocatore dalla loro rosa. Sono bravi in difesa, in attacco come a centrocampo: nella fase di impostazione sono ovunque e possono farci male. Ma ho visto la concentrazione giusta, siamo pronti a giocare contro i migliori e io pagherei per scendere in campo in queste partite".