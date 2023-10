Van Gogh in Champions League: la coreografia dei tifosi della Stella Rossa è favolosa I tifosi della Stella Rossa, prima della partita di Champions League con il Young Boys, hanno realizzato una meravigliosa coreografia. Nella curva della Stella Rossa è stato riproposto il dipinto ‘La notte stellata’ di Van Gogh.

A cura di Alessio Morra

La tifoseria della Stella Rossa in occasione del ritorno in Champions League ha creato una coreografia straordinaria, probabilmente unica nel suo genere. Nel senso che mai forse si era visto in uno stadio un dipinto meraviglioso in una curva. A Belgrado prima del match con lo Young Boys nella curva della squadra di casa è apparsa la rappresentazione di un quadro di Vincent van Gogh, precisamente di uno dei più belli e noti: "La notte stellata".

Le stelle sono sempre stato un pensiero fisso per molti, è così dalla storia dell'umanità. Sono sempre lì, a guardarci o magari a guidarci e spesso offrono spunti di riflessione. Kant chiusa la Critica della ragion pratica scrivendo: "Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me".

Quasi cento anni dopo Vincent Van Gogh dipinse "De sterrennacht" e cioè La Notte stellata, che divenne poi uno dei suoi quadri più famosi e che si può vedere a New York, al Museum of Modern Art. Un'icona della pittura occidentale. Un dipinto che raffigura un paesaggio notturno in un paesino della Provenza poco prima che sorga il sole.

E quale squadra se non la Stella Rossa poteva decidere di puntare sulle ‘stelle' prima di una notte di Champions League. Il nome ufficiale del club è Crvena Zvezda (che significa Stella). I tifosi hanno deciso di ricreare con un lavoro certosino e infinito, oltreché perfetto, il quadro di Van Gogh ‘La notte stellata'. Il risultato è stato straordinario. Le immagini sono finite in ogni angolo del mondo, e gli applausi per i tifosi del Marakanà sono stati tantissimi.

In campo in realtà le cose non sono andate così bene. Perché la partita tra la Stella Rossa e lo Young Boys, che sulla carta si giocano il terzo posto e quindi il posto in Europa League, è terminata 2-2. Risultato che alla fine è pure positivo. Perché dopo il vantaggio dei serbi, la squadra svizzera ha realizzato due reti, ma all'88' è arrivato il gol del pareggio di Bukkari.