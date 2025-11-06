Van Dijk non ha la minima idea di chi sia il suo intervistatore: “Non ricordi? Ti ho fatto due gol”

Simpatica scena al termine di Liverpool-Real Madrid di Champions League: Virgil van Dijk si è trovato davanti un intervistatore contro il quale aveva giocato anni fa. Il difensore dei Reds non aveva la minima idea di chi fosse: “Quindi allora hai segnato due gol e ora mi intervisti…”.

Martedì sera il Liverpool ha messo un bel mattone verso i primi 8 posti della fase a girone della Champions League, battendo 1-0 il Real Madrid ad Anfield. La rete di Mac Allister al quarto d'ora della ripresa ha dato ai Reds la terza vittoria (Atletico Madrid ed Eintracht le altre due), a fronte dell'unica sconfitta in casa del Galatasaray. Virgil van Dijk è stato il consueto baluardo al centro della difesa di Slot, togliendosi anche qualche sassolino dopo il match nei confronti di quel Wayne Rooney che lo aveva accusato di essersi un po' rilassato dopo aver firmato il rinnovo contrattuale. Ma il post partita televisivo ha riservato al 34enne olandese anche un altro momento particolare, quando a intervistarlo è stata la TV polacca. Van Dijk si è trovato davanti col microfono in mano una vecchia conoscenza, ma lui non aveva la minima idea di chi fosse.

Virgil van Dijk si ritrova davanti Michal Zyro al termine di Liverpool-Real Madrid, ma non si ricorda di lui

Grande è stato lo stupore del capitano della nazionale olandese quando il suo intervistatore gli ha detto di aver giocato contro di lui, rifilandogli anche due gol. Si trattava di Michal Zyro, peraltro di un anno più giovane di lui e ritiratosi lo scorso anno. I due hanno incrociato le loro strade calcistiche 11 anni fa, quando Van Dijk giocava nel Celtic di Glasgow e l'attaccante polacco (4 presenze in nazionale per lui) nel Legia Varsavia. Nell'agosto del 2014 le due squadre si affrontarono nel terzo turno di qualificazione di Champions League.

Il Legia vinse all'andata 4-1, imponendosi anche al ritorno 2-0, ma a passare il turno fu il Celtic, poiché il club polacco fu sanzionato con la sconfitta per 3-0 a tavolino nella seconda partita, avendo schierato un giocatore squalificato, il difensore Bartosz Bereszynski, subentrato nei minuti finali del match proprio al posto di Zyro, che aveva segnato uno dei due gol per il Legia, dopo essere andato in rete anche a Varsavia.

L'ex nazionale polacco si è ritirato a soli 32 anni, adesso lavora per una TV del suo Paese

Due anni dopo, Zyro si trasferì al Wolverhampton, poi ha giocato anche nel Charlton (tre stagioni complessive in Inghilterra), prima di tornare in patria e chiudere la carriera abbastanza presto, come detto nel 2024 a soli 32 anni, a causa di molteplici infortuni. Michal si è subito costruito una nuova vita lavorando per ‘Canal+' polacco e in questa veste ha fatto la ‘carrambata' con Van Dijk, cui ha raccontato come e quando avevano giocato contro, dicendogli anche dell'esito finale sfortunato per il Legia di quel doppio confronto.

La battuta di Van Dijk: "Quindi allora hai segnato due gol e ora mi intervisti"

"Sono davvero felice di vederti", ha chiosato Zyro, al che Van Dijk ha replicato col sorriso: "Quindi allora hai segnato due gol e ora mi intervisti". "Sì, perché sono stato al Wolverhampton per i successivi due o tre anni e ho avuto un brutto infortunio al ginocchio", gli ha spiegato il polacco. "Mi dispiace sentirlo", ha ribattuto il difensore del Liverpool.

Lo scambio tra i due si è chiuso in un clima di grande cordialità: "Ma mi piace davvero essere qui ed è davvero speciale parlare con te", ha detto Zyro, cui Van Dijk ha risposto con l'augurio di proseguire nella sua nuova carriera: "Finché sei felice, questa è la cosa più importante. Quindi continua a fare quello che stai facendo". Un caloroso abbraccio ha concluso la bella scena.