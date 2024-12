video suggerito

Van der Vaart riaccende vecchie ruggini con Ibrahimovic: "Era molto arrogante, un vero st….." Dopo vent'anni resiste ancora l'astio fra Ibrahimovic e Van der Vaart: tutto è nato da un fallo in una sfida tra Olanda e Svezia e ancora oggi il centrocampista non ha un bel ricordo dell'ex compagno di squadra.

A cura di Ada Cotugno

Anche dopo tanti anni tra Rafael Van der Vaart e Zlatan Ibrahimovic non scorre buon sangue. i due hanno giocato insieme ai tempi dell'Ajax, quando lo svedese stava cominciando a costruire quella che sarebbe stata una lunghissima carriera, e nonostante sia passato quasi un ventennio i due non hanno mai trovato un buon rapporto. Il centrocampista ricorda con amarezza il tempo trascorso con l'attuale dirigente del Milan e non risparmia delle pesanti frecciatine.

Van der Vaart annienta Ibrahimovic

Nel podcast di TalkSport l'olandese non si è nascosto e ha ripercorso la sua carriera da calciatore praticamente senza filtri, raccontando aneddoti di spogliatoi che riguardano tutti i suoi ex compagni di squadra più famosi. I suoi racconti su Cristiano Ronaldo hanno già fatto infuriare il portoghese che ci ha messo poco a rispondergli, ma questa volta ha toccato un personaggio che di risposte a tono ne ha date un'infinità.

All'Ajax il centrocampista ha giocato con un giovanissimo Ibrahimovic, alla sua prima apparizione nel calcio europeo prima di spiccare il volo. I due non hanno mai costruito un vero rapporto, nonostante fossero due piuttosto giovani e in piena rampa di lancio, oltretutto in due ruoli diversi. Eppure neanche questo è bastato e a distanza di vent'anni Van der Vaart ha speso parole bruttissime per lo svedese: "Ibra? Uno stronzo. Abbiamo avuto grandi liti, non una rissa ma non siamo riusciti ad andare d'accordo. Dal mio punto di vista era molto arrogante. Io avevo un grande ego ed eravamo entrambi giovani".

L'olandese non ha usato mezzi termini e non si è nascosto quando gli è toccato parlare di Ibrahimovic. L'episodio scatenante di questi rancori risale al 2004, in un incontro fa Olanda e Svezia: Ibra con un fallo procurò una distorsione ai legamenti della caviglia di Van der Vaart che ritenne quel fallo involontario. L'ex attaccante gli rispose immediatamente ("Se mi accusi di nuovo ti spezzo entrambe le gambe e questa volta sarà intenzionale"), scatenando poi i malumori che si trascinano ancora oggi.