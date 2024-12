video suggerito

Cristiano Ronaldo scopre le parole di van der Vaart e lo incenerisce: il passato è cancellato Cristiano Ronaldo è entrato in tackle sui social per rispondere ad alcune dichiarazioni poco gradite dell’ex compagno Rafa van der Vaart. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo non sembra essere maniacale solo in campo e negli allenamenti, ma anche nell'attenzione a tutto quello che si dice di lui. Un esempio arriva proprio dai social e in particolare da Instagram, con il campione portoghese attualmente in forza all'Al Nassr che ha deciso di "incenerire" un suo ex compagno. Il motivo? Alcune dichiarazioni poco gradite, condivise da una pagina che si occupa di calcio. Il destinatario della risposta piccata di Ronaldo è Rafa van der Vaart, che ha svelato alcuni retroscena della loro esperienza condivisa al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo risponde duramente a van der Vaart su Instagram

"Who is that guy?", ovvero "Chi è quel tizio?". Questo il commento di Ronaldo ad un post pubblicato sul profilo Maisfutebol. Nella foto si può vedere il portoghese abbracciare Rafa van der Vaart ai tempi del Real Madrid dopo un gol, con la didascalia che riporta alcune delle dichiarazioni dell'ex calciatore olandese a TalkSPORT, ovvero: "Se si vinceva 6-0 e lui non segnava non era mai contento. Era egoista". Un intervento tutt'altro che gradito a CR7 che ha dunque cancellato van der Vaart, con quelle parole velenose, dimenticando di aver trascorso con lui una stagione.

Cosa ha detto van der Vaart su Cristiano Ronaldo

Infatti in realtà Ronaldo conosce bene l'ex centrocampista offensivo del Real, con il quale ha condiviso lo spogliatoio del Real Madrid dal 2008 al 2009. Un'esperienza che gli ha permesso di conoscere bene l'attaccante portoghese, come confermato nel racconto dell'ultima intervista: "Per Cristiano l'età resta semplicemente un numero… il suo fisico oggi, wow! È una macchina. Era già avanti coi tempi, i giocatori di oggi solo ora fanno lo stesso. Il suo allenamento in palestra, la sua dieta, il suo sonno: tutto questo era più importante per lui che allenarsi duramente in campo con gli altri".

Questo però non ha gli ha evitato gli strali di Cristiano Ronaldo, che non ha gradito quelle parole sull'egoismo postate sui social. Ed ecco allora l'attacco frontale per cancellare dalla sua avventura calcistica il passaggio con van der Vaart. E chissà che quest'ultimo non risponda colpo su colpo.