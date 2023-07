van der Sar resta in terapia intensiva, la nota dell’Ajax: “Condizioni stabili ma preoccupanti” Edwin van der Sar resta in terapia intensiva perché “le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti”. La nota ufficiale dell’Ajax sullo stato di salute dell’ex portiere.

A cura di Vito Lamorte

Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Edwin van der Sar. L'ex portiere della nazionale olandese è stato ricoverato ieri per un’emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia. Pochi minuti fa l'Ajax ha diramato una nota ufficiale in cui afferma che "rimarrà per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti".

Questo il comunicato del club olandese sulle condizioni del dirigente: "Edwin van der Sar rimarrà per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. L'Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin".

Nella nota si legge: "La famiglia van der Sar, insieme all'Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno". Sono stati molti i tifosi e gli appassionati che sui social hanno voluto lasciare un pensiero per l'ex numero uno di Juventus e Manchester United dopo il malore che lo ha colpito mentre era in vacanza.

Dopo il comunicato dell'Ajax, la Juventus ha condiviso sui propri canali social il tweet del club olandese che ha dato la notizia scrivendo “Forza Edwin”: quelle due parole sono diventate virali su Twitter.

L'Ajax sta giocando una partita amichevole contro il Den Bosch oggi pomeriggio e i giocatori sono entrati in campo con delle magliette di supporto e incoraggiamento a Edwin van der Sar.

(in aggiornamento)