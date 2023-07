La Juventus e il mondo del calcio si stringono intorno a van der Sar: “Forza Edwin” La Juventus ha voluto esprimere la sua vicinanza a van der Sar, ricoverato in terapia intensiva dopo un’emorragia cerebrale. Due semplici parole, “Forza Edwin”, che sono diventati virali tra i tifosi.

A cura di Vito Lamorte

Il mondo del calcio tiene il fiato sospeso e si stringe intorno a Edwin van der Sar. L'ex portiere della nazionale olandese e di diverse squadre importanti del calcio europeo ha avuto un’emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia ed era ricoverato in terapia intensiva.

A comunicarlo in maniera ufficiale è stata l'Ajax sui suoi profili social, affermando che il dirigente era in ‘condizioni stabili'. Secondo le prime informazioni, van der Sar si trovava a Spalato ed è stato subito trasportato in elicottero in ospedale per i primi soccorsi.

Anche la Juventus ha condiviso sui propri social il tweet del club olandese che ha dato la notizia scrivendo “Forza Edwin”. Da quel momento queste due semplici parole sono diventati virali su Twitter e molti tifosi o osservatori di calcio le hanno utilizzate per mandare un pensiero all'ex numero uno bianconero.

Edwin van der Sar ha indossato la maglia bianconera per due stagioni: dal 1999 al 2001.

Anche un altro club italiano, il Pescara, che utilizza i suoi profili social in maniera molto seria e diligente ha inviato i suoi auguri di pronta guarigione all'ex portierone di Ajax, Juventus, Manchester United e Fulham utilizzando sempre le due semplici parole.

Non ci sono notizie di aggiornamento sulle condizioni di salute di Edwin van der Sar ma c'è grande attenzione sulla vicenda dopo la notizia del malore: l'ormai ex dirigente dell'Ajax, lascerà ad agosto il suo incarico, è sempre stato rispettato da tutti per il suo modo di fare.

In merito alla sua decisione di fermarsi e staccare con il mondo del calcio aveva dichiarato: "Dopo quasi undici anni nel consiglio, è il momento di dire stop. Sono molto grato per le persone che ho incontrato e con cui ho lavorato durante la mia seconda carriera all'Ajax, per quello che abbiamo raggiunto e passato insieme. Sento il bisogno di prendere le distanze, riposarmi un po' e fare altre cose".